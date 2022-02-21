Міста під обстрілом. Загострення на Донбасі продовжується: головне за день

У понеділок ситуація на Донбасі залишається напруженою. Бойовики ведуть вогонь вздовж лінії розмежування, загинув один мирний житель, 4 військовослужбовці ЗСУ поранені. Росія продовжує звинувачувати українських військових у нібито обстрілі прикордонних територій. На тлі ескалації конфлікту Путін позапланово зібрав Радбез РФ.

Докладно про те, що зараз відбувається на Донбасі - у матеріалі РБК-Україна.

Зведення ООС станом на 17:00

За 21 лютого зафіксовано 54 порушення "режиму тиші", з них 45 - зі зброї, забороненої Мінськими угодами.

Внаслідок обстрілів 4 військовослужбовці отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Під обстріл потрапило 32 населені пункти.

Озброєні формування окупанта вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

За даними прес-служби ООС, зафіксовано політ безпілотника, ймовірно "Орлан-10" із перетином лінії зіткнення.

Мирний житель загинув внаслідок обстрілу Новолуганського

У смт. Новолуганське Донецької області 21 лютого загинув чоловік 1970 року народження.

Бойовики обстріляли житлові будівлі, об'єкти інфраструктури. У селищі немає опалення та світла, перебитий газопровід.

Обстріл міста Щастя

Сьогодні вдень було зупинено Луганську ТЕС . Через обстріл бойовиків пошкоджено всі вихідні та вхідні лінії електропередач. Працівників станції евакуювали.

. Через обстріл бойовиків пошкоджено всі вихідні та вхідні лінії електропередач. Працівників станції евакуювали. Без світла залишилося близько 46 тисяч жителів району (Щастя, Старий Айдар, Передільське, Геївка, Трьохізбенка, Кряківка, Райгородка, Станиця Луганська, Макарове, станція Кондрашівська, Валуйське, Вільхове, Новокондрашівське, Сизе, Болотне, Пшеничне, Малинове).

(Щастя, Старий Айдар, Передільське, Геївка, Трьохізбенка, Кряківка, Райгородка, Станиця Луганська, Макарове, станція Кондрашівська, Валуйське, Вільхове, Новокондрашівське, Сизе, Болотне, Пшеничне, Малинове). У Щасті пошкоджено головний тепловий колектор. Місто відключили від опалення для усунення витоку теплої води. Ремонт не можуть розпочати через обстріли.

для усунення витоку теплої води. Ремонт не можуть розпочати через обстріли. Стався спалах на складі ПММ , що належить ТЕС, де зберігалося 14 тонн пального.

, що належить ТЕС, де зберігалося 14 тонн пального. Через обстріл перекрили дороги у напрямках: Петропавлівка-Щастя та Щастя-Новоайдар. Виїзд із міста не обмежували.

Російські спецслужби продовжують провокації

За повідомленням ФСБ, українські військові сьогодні о 09:50 нібито обстріляли прикордонний пункт РФ у Ростовській області за 150 метрів від державного кордону.

У прес-службі ООС спростували цю інформацію та повідомили, що підрозділи ЗСУ не ведуть наступальних дій. Артилерійські системи ООС знаходяться у районах відведення, ураження зазначеної території технічно неможливо.

У МЗС та ДПСУ назвали черговим фейком повідомлення російських ЗМІ про знищення української диверсійної групи на кордоні. Раніше в РФ поширили інформацію, що військові ліквідували 5 людей, які нібито порушили кордон, та спалили 2 БМП.

Ватажки "ЛДНР" звернулися до Путіна про визнання "республік"

Денис Пушилін та Леонід Пасічник сьогодні звернулися до президента РФ із проханням визнати незалежність так званих "народних республік".

Також глави окупантів попросили розглянути можливість укладання договору про дружбу та співпрацю між "ДНР" та РФ та угоди про військову допомогу.

Путін провів засідання Ради безпеки

Президент РФ зібрав позачергове засідання Ради безпеки. Зустріч присвятили обстановці на Донбасі. На розгляд було винесено питання про визнання "ЛДНР" у зв'язку зі зверненням лідерів "республік".

Володимир Путін під час засідання звинуватив Україну в загостренні на Донбасі та небажанні виконувати Мінські угоди.

Лідер РФ заявив, що остаточне рішення про визнання "ЛДНР" він ухвалить сьогодні, 21 лютого.

На думку Путіна, питання Донбасу тісно пов'язане з питаннями глобальної безпеки у світі та в Європі. Також він зазначив, що у разі прийняття України в НАТО "загрози для Росії багаторазово зростуть".

На засіданні з доповіддю виступив глава російського МЗС Сергій Лавров і розкритикував Захід у небажанні брати до уваги ключові російські вимоги щодо "гарантій безпеки".

А міністр оборони РФ Сергій Шойгу на Раді безпеки висловився щодо заяв Володимира Зеленського про Будапештський меморандум. Він попередив, що Україна має технології, обладнання та фахівців для створення ядерної зброї. Набагато більше, ніж в Ірану та Північній Кореї.

Саміт Байдена та Путіна

Переговори президентів Росії та США можуть зустрітися найближчим часом. Провести саміт з безпеки запропонував лідер Франції Еммануель Макрон за умови, що Росія не вторгнеться до України. За заявою Єлисейського палацу, Путін і Байден підтримали цю ідею.

У Кремлі не виключили зустріч глав держав, але уточнили, що зараз рано говорити про організацію будь-яких зустрічей. Як зазначив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, наразі необхідно продовжувати діалог на рівні міністрів закордонних справ.

У Білому домі зазначили, що саміт відбудеться після зустрічі глав МЗС РФ та США Блінкена та Лаврова в Європі 24 лютого.

Міністр закордонних справ Франції Ле Дріан запропонував Сергію Лаврову приїхати 25 лютого до Парижа для проведення підготовчих консультацій до саміту Путіна та Байдена.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна вітає саміт президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна. Українська сторона сподівається на домовленість про відведення російських військ від кордонів.

Міноборони озвучило сценарії агресії РФ

Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що рівень загрози російської агресії залишається високим. Для вироблення тактики дій влада розглядає кілька сценаріїв:

РФ може спробувати оточити Україну військами: від Бреста до Таганрога, по суші, на двох морях та у тимчасово окупованому Криму;

одночасно Росія може позначити активність у Придністров'ї;

також серед засобів тиску: кібератаки, мінування, спроби влаштувати заворушення.

Як зазначив, Рєзніков метою таких дій РФ є розхитування обстановки всередині України, зміна політичного курсу, відмова від вступу до НАТО та ЄС та у результаті – втрата незалежності.