Понад 50 обстрілів і четверо поранених: останні дані щодо ситуації в ООС
Станом на 17:00 понеділка, збройні формування РФ 54 рази порушили режим припинення вогню, з яких 45 із застосуванням забороненого озброєння. При цьому в результаті ворожих обстрілів четверо військових отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС у Facebook.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- двічі Талаківку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Піщевик - з мінометів калібру 120 мм.
- П'ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Красногорівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
- Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.
- Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм.
- П'ять разів Щастя - мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Тричі Лебединське - безпілотник ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Чермалик - з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Кам'янку - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.
- Новоселівку Другу - з протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Двічі Новомихайлівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Гнутове - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Врубівку - з артилерії калібру 152 мм.
- Павлопіль - зі станкових протитанкових гранатометів.
- Двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.
- Чотири рази Піски - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Миколаївку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Верхньоторецьке - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Луганське - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
- Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.
- Двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм.
- Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
- Широкине - з мінометів калібру 120 мм.
- Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм.
- Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм.
- Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"В результаті обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення і знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров'я різної тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні через обстріли в Луганській області довелося зупинити роботу теплової електростанції в місті Щастя.
Крім того, сьогодні Росія звинуватила Україну у нібито обстрілі прикордонного пункту, але українська сторона заперечує це.