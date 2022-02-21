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В Кремлі оцінили можливість проведення саміту Путіна і Байдена

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Москва, Понеділок 21 лютого 2022 11:16
В Кремлі оцінили можливість проведення саміту Путіна і Байдена Фото: президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі оцінили можливість проведення саміту президентів РФ та США Володимира Путіна та Джо Байдена. Там не виключили зустріч лідерів, але не найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує "РІА Новини".

"Звичайно, ми не виключаємо (можливість контактів - ред.). При необхідності, безумовно, президенти Росії та США будь-якої миті можуть ухвалити рішення про контакти або телефонні, або особисті. Це вже буде їхнє рішення", - сказав Пєсков.

При цьому прес-секретар президента РФ уточнив, що зараз рано говорити про організацію будь-яких зустрічей.

"Зустріч можлива, якщо це вважатимуть за доцільне глави держав. Зараз є чітке, конкретне розуміння необхідності продовження діалогу на рівні міністрів (іноземних справ - ред.)", - додав Пєсков.

Передісторія

Зазначимо, у Єлисейському палаці та Білому домі заявили, що президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін погодилися провести саміт для обговорення питань безпеки і стратегічної стабільності в Європі.

Повідомлялося, що такий формат лідерам двох країн запропонував провести президент Франції Еммануель Макрон.

При цьому уточнюється, що проведення такого саміту буде можливо тільки в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну.

У Білому домі зазначили, що самміт відбудеться після зустрічі Блінкена і Лаврова в Європі.

Нагадаємо, що держсекретар США підтвердив готовність Байдена до переговорів.

Також стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим 24 лютого.

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