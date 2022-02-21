Росія заявила про знищення українських диверсантів на кордоні. Україна це заперечує
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяву Росії про знищення української диверсійної групи на російській території. Глава МЗС закликав Москву припинити розповсюджувати фейки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.
Глава МЗС наголосив, що Україна не робила і не планує:
- атакувати Донецьк чи Луганськ;
- спрямовувати диверсантів чи БТР через кордон Росії;
- випускати снаряди російською територією та прикордонним переходам;
- вчиняти акти саботажу.
Кулеба закликав Москву негайно зупинити фабрику з виробництва фейкових новин.
Оновлено. Заяву глави МЗС підтвердили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ). Там підкреслили, що заява російських силовиків про диверсійну групу, що нібито порушила кордон, - це черговий фейк.
У ДПСУ додали, що жодних порушень державного кордону в районі селища Мітякинський Ростовської області РФ не було. Крім того, російська сторона не повідомляла про якусь нестандартну ситуацію в цьому районі.
Раніше росЗМІ з посиланням на російських військових повідомили про знищення "української диверсійної групи" та двох БМП, які нібито проникли до Росії для їхньої евакуації. Зазначалося, що в результаті "бою" було вбито п'ять "порушників" кордону, а бойові машини, що прийшли до них на допомогу, - спалені.
У Федеральній службі безпеки РФ стверджували, що інцидент нібито стався у Ростовській області. Також заявлялося, що ніхто із російських військових не постраждав.
Нагадаємо, главарі "ЛДНР" звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "республіки" та надати їм військову допомогу.
Зазначимо, минулого тижня у Путіна говорили, що звернення Держдуми Росії про визнання "ЛДНР" не корелюється з мінськими угодами.