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Росія заявила про знищення українських диверсантів на кордоні. Україна це заперечує

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 15:51
Росія заявила про знищення українських диверсантів на кордоні. Україна це заперечує Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяву Росії про знищення української диверсійної групи на російській території. Глава МЗС закликав Москву припинити розповсюджувати фейки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

Глава МЗС наголосив, що Україна не робила і не планує:

  • атакувати Донецьк чи Луганськ;
  • спрямовувати диверсантів чи БТР через кордон Росії;
  • випускати снаряди російською територією та прикордонним переходам;
  • вчиняти акти саботажу.

Кулеба закликав Москву негайно зупинити фабрику з виробництва фейкових новин.

Оновлено. Заяву глави МЗС підтвердили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ). Там підкреслили, що заява російських силовиків про диверсійну групу, що нібито порушила кордон, - це черговий фейк.

У ДПСУ додали, що жодних порушень державного кордону в районі селища Мітякинський Ростовської області РФ не було. Крім того, російська сторона не повідомляла про якусь нестандартну ситуацію в цьому районі.

Раніше росЗМІ з посиланням на російських військових повідомили про знищення "української диверсійної групи" та двох БМП, які нібито проникли до Росії для їхньої евакуації. Зазначалося, що в результаті "бою" було вбито п'ять "порушників" кордону, а бойові машини, що прийшли до них на допомогу, - спалені.

У Федеральній службі безпеки РФ стверджували, що інцидент нібито стався у Ростовській області. Також заявлялося, що ніхто із російських військових не постраждав.

Нагадаємо, главарі "ЛДНР" звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "республіки" та надати їм військову допомогу.

Зазначимо, минулого тижня у Путіна говорили, що звернення Держдуми Росії про визнання "ЛДНР" не корелюється з мінськими угодами.

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Російська Федерація Донбас Дмитро Кулеба
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