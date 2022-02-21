Україна озвучила позицію з приводу саміту Байдена і Путіна

Україна вітає саміт президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Українська сторона сподівається на домовленість про відведення російських військ від кордонів.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на BFM TV .

Прибувши на зустріч зі своїми колегами з ЄС, Кулеба заявив, що Україна вітає саміт Байдена і Путіна.

"Ми вважаємо, що варто спробувати будь-які зусилля, спрямовані на дипломатичне рішення. Ми сподіваємося, що два президенти вийдуть з кімнати з угодою про виведення російських військ з України", - сказав він.

Держсекретар при МЗС Франції вважає, що можливий саміт Путіна і Байдена відбудеться не раніше четверга. Він може пройти на нейтральній території.

У Кремлі також не виключають можливість контактів Путіна і Байдена.

"При необхідності вони можуть бути узгоджені оперативно, конкретних планів немає, є розуміння щодо переговорів Лаврова і Блінкена", - заявив прес-секретар Путіна.