ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна озвучила позицію з приводу саміту Байдена і Путіна

Новость на русском →
Париж, Понеділок 21 лютого 2022 11:25
Україна озвучила позицію з приводу саміту Байдена і Путіна Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна вітає саміт президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Українська сторона сподівається на домовленість про відведення російських військ від кордонів.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BFM TV.

Прибувши на зустріч зі своїми колегами з ЄС, Кулеба заявив, що Україна вітає саміт Байдена і Путіна.

"Ми вважаємо, що варто спробувати будь-які зусилля, спрямовані на дипломатичне рішення. Ми сподіваємося, що два президенти вийдуть з кімнати з угодою про виведення російських військ з України", - сказав він.

Держсекретар при МЗС Франції вважає, що можливий саміт Путіна і Байдена відбудеться не раніше четверга. Він може пройти на нейтральній території.

У Кремлі також не виключають можливість контактів Путіна і Байдена.

"При необхідності вони можуть бути узгоджені оперативно, конкретних планів немає, є розуміння щодо переговорів Лаврова і Блінкена", - заявив прес-секретар Путіна.

Нагадаємо, Путін і Макрон 20 лютого обговорили питання загострення ситуації на Донбасі і домовилися про засідання ТКГ по Донбасу.

Також Джо Байден погодився на саміт з безпеки, запропонований Макроном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Україна Джозеф Байден Дмитро Кулеба
NEWS
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць