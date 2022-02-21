Города под обстрелами. Обострение на Донбассе продолжается: главное за день

В понедельник ситуация на Донбассе остается напряженной. Боевики ведут огонь вдоль линии разграничения, погиб один мирный житель, 4 военнослужащих ВСУ ранены. Россия продолжает обвинять украинских военных в якобы обстрелах пограничных территорий. На фоне эскалации конфликта Путин внепланово собрал Совбез РФ.

Подробно о происходящем на Донбассе в данный момент - в материале РБК-Украина.

Сводка ООС по состоянию на 17:00

За 21 февраля зафиксировано 54 нарушения "режима тишины", из них 45 - из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

В результате обстрелов 4 военнослужащих получили осколочные ранения разной степени тяжести. Под обстрел попало 32 населенных пункта.

Вооруженные формирования оккупанта вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

По данным пресс-службы ООС, зафиксирован полет беспилотника, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии соприкосновения.

Мирный житель погиб в результате обстрела Новолуганского

В пгт. Новолуганское Донецкой области 21 февраля погиб мужчина 1970 года рождения.

Боевики обстреляли жилые строения, объекты инфраструктуры. В поселке нет отопления и света, перебит газопровод.

Обстрел города Счастье

Сегодня днем была остановлена Луганская ТЭС . Из-за обстрела боевиков повреждены все исходящие и входящие линии электропередач. Работников станции эвакуировали.

. Из-за обстрела боевиков повреждены все исходящие и входящие линии электропередач. Работников станции эвакуировали. Без света осталось около 46 тысяч жителей района (Счастье, Старый Айдар, Передельское, Геёвка, Трехизбенка, Кряковка, Райгородка, Станица Луганская, Макарово, станция Кондрашевская, Валуйское, Ольховое, Новокондрашевское, Сизое, Болотенное, Пшеничное, Малиновое, Зеленый Гай).

(Счастье, Старый Айдар, Передельское, Геёвка, Трехизбенка, Кряковка, Райгородка, Станица Луганская, Макарово, станция Кондрашевская, Валуйское, Ольховое, Новокондрашевское, Сизое, Болотенное, Пшеничное, Малиновое, Зеленый Гай). В Счастье поврежден главный тепловой коллектор. Город отключили от отопления для устранения утечки теплой воды. Ремонт не могут начать из-за обстрелов.

для устранения утечки теплой воды. Ремонт не могут начать из-за обстрелов. Произошло возгорание на складе ГСМ принадлежащем ТЭС, где хранилось 14 тонн горючего.

принадлежащем ТЭС, где хранилось 14 тонн горючего. Из-за обстрелов перекрыли дороги в направлениях: Петропавловка-Счастье и Счастье-Новоайдар. Выезд из города не ограничивали.

Российские спецслужбы продолжают провокации

По сообщению ФСБ, украинские военные сегодня в 09:50 якобы обстреляли пограничный пункт РФ в Ростовской области в 150 метрах от государственной границы.

В пресс-службе ООС опровергли данную информацию и сообщили, что подразделения ВСУ не ведут наступательных действий. Артиллерийские системы ООС находятся в районах отведения, поражение указанной территории технически невозможно.

В МИД и ГПСУ назвали очередным фейком сообщение российских СМИ об уничтожении украинской диверсионной группы на границе. Ранее в РФ распространили информацию, что военные ликвидировали 5 человек, которые якобы нарушили границу, и сожгли 2 БМП.

Главари "ЛДНР" обратились к Путину о признании "республик"

Денис Пушилин и Леонид Пасечник сегодня обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость так называемых "народных республик".

Также главари оккупантов попросили рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между "ДНР" и РФ и соглашения о военной помощи.

Путин провел заседание Совбеза

Президент РФ собрал внеочередное заседание Совета безопасности. Встречу посвятили обстановке на Донбассе. На рассмотрение был вынесен вопрос о признании "ЛДНР", в связи с обращением лидеров "республик".

Владимир Путин в ходе заседания обвинил Украину в обострении на Донбассе и нежелании выполнять Минские соглашения.

Лидер РФ заявил, что окончательное решение о признании "ЛДНР" он примет сегодня, 21 февраля.

По мнению Путина, вопрос Донбасса тесно связан с вопросами глобальной безопасности в мире и в Европе. Также он отметил, что в случае принятия Украины в НАТО "угрозы для России многократно возрастут".

На заседании с докладом выступил глава российского МИД Сергей Лавров и раскритиковал Запад в нежелании принимать во внимание ключевые российские требования по "гарантиям безопасности".

А министр обороны РФ Сергей Шойгу на Совбезе высказался относительно заявлений Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме. Он предупредил, что у Украины есть технологии, оборудование и специалисты для создания ядерного оружия. Гораздо больше, чем у Ирана и Северной Кореи.

Саммит Байдена и Путина

Переговоры президентов России и США могут встретиться в ближайшее время. Провести саммит по безопасности предложил лидер Франции Эммануэль Макрон при условии, что Россия не вторгнется в Украину. По заявлению Елисейского дворца, Путин и Байден поддержали эту идею.

В Кремле не исключили встречу глав государств, но уточнили, что сейчас рано говорить об организации любых встреч. Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на данный момент необходимо продолжать диалог на уровне министров иностранных дел.

В Белом доме отметили, что саммит состоится после встречи глав МИД РФ и США Блинкена и Лаврова в Европе 24 февраля.

Министр иностранных дел Франции Ле Дриан предложил Сергею Лаврову приехать 25 февраля в Париж для проведения подготовительных консультаций к саммиту Путина и Байдена.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина приветствует саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Украинская сторона надеется на договоренность об отводе российских войск от границ.

Минобороны озвучило сценарии агрессии РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уровень угрозы российской агрессии остаётся высоким. Для выработки тактики действий власти рассматривают несколько сценариев:

РФ может попытаться окружить Украину войсками: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму;

одновременно Россия может обозначить активность в Приднестровье;

также среди средств давления: кибератаки, минирования, попытки устроить беспорядки.

Как отметил, Резников целью таких действий РФ является расшатывание обстановки внутри Украины, изменение политического курса, отказ от вступления в НАТО и ЕС и в итоге - потеря независимости.