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План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 09:58
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив сценарій російської агресії. Він заявив, що рівень загрози високий.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

За його словами, Україна не применшує загрозу, її рівень високий, але влада здійснює прогнозування усіх сценаріїв, обираючи тактику поведінки.

"Серед інших ми розглядали сценарій, що РФ спробує буквально оточити військами: від Бреста до Таганрога, по суходолу, на двох морях та в тимчасово окупованому Криму. Та позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови, у Придністров'ї. Також очікувалось, що РФ на тлі цього влаштує загострення на сході України", - розповів він.

Міністр додав, що все це буде супроводжуватись іншими засобами тиску: кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення під різними приводами.

"Мета цих дій - розхитати України зсередини, щоб ми змінили політичний курс та відмовились ЄС та НАТО, а врешті решт втратили незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити", - повідомив він.

Скільки російських військових біля кордонів України

Сьогодні підрозділи РФ нараховують 127 тисяч осіб наземного компоненту, з морською та авіаційною компонентами - 147 тисяч, повідомив Резніков.

"Ми не бачимо відведення і не кажемо про зменшення кількості (військових, - ред.). Ті частини, які зараз у русі, можуть бути повернуті до попередніх місць чи перекинуті на іншу ділянку", - повідомив він.

Нагадаємо, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі продовжується ескалація військового конфлікту.

Зазначимо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон впевнений, що план вторгнення Росії в Україну вже почав в деякому сенсі реалізовуватися.

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Російська Федерація Україна Олексій Резніков
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