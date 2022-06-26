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Британія, США, Канада і Японія введуть заборону на імпорт російського золота

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Лондон, Неділя 26 червня 2022 10:36
Британія, США, Канада і Японія введуть заборону на імпорт російського золота Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія, США, Канада і Японія оголосили про введення заборони на імпорт російського золота в країнах. Нові обмеження покликані посилити тиск на "військову машину" президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

В уряді підкреслили, що золото є одним з основних видів російського експорту, вартість якого у 2021 році складе 12,6 млрд фунтів стерлінгів (15,5 млрд доларів) для російської економіки.

"Його цінність для російської еліти також зросла в останні місяці: олігархи поспішають купити золоті злитки, намагаючись уникнути фінансових наслідків західних санкцій. Лондон є великим світовим центром торгівлі золотом, і санкції Великобританії, які стануть першими у своєму роді, введеними проти Росії в будь-якій точці світу, матимуть величезний вплив на здатність Путіна залучати кошти", - йдеться в повідомленні.

Оскільки паралельно обмеження на імпорт золота введуть США, Японія і Канада, міра матиме глобальне охоплення, закриваючи доступ товару на офіційні міжнародні ринки.

У відомстві підкреслили, що на саміті G7 прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закличе інших лідерів приєднатися до заборони на імпорт російського золота, щоб ще більше ізолювати Росію від міжнародної фінансової системи.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії.

Крім того, за даними Reuters, країни-учасниці ЄС готуються оголосити санкції щодо імпорту російського золота. Зокрема, знайоме з роботою над санкціями джерело повідомило, що Єврокомісія працює над додаванням золота до можливого наступного пакету обмежень.

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