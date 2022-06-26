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Джонсон про допомогу Шольца Україні: "вони йдуть на жертви"

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Україна, Неділя 26 червня 2022 13:50
Джонсон про допомогу Шольца Україні: "вони йдуть на жертви" Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив на "потеплінні" канцлера Німеччини Олафа Шольца стосовно України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ви тільки подивіться, що зробили одні німці. Я ніколи в житті не вірив, що побачу, як канцлер Німеччини діє так само, як Олаф Шольц, і посилає зброю, щоб допомогти українцям захистити себе", - сказав він, відповідаючи на питання, чи достатньо Франція та Німеччина роблять для України на полях саміту G7.

За словами Джонсона, Шольц досяг величезних успіхів.

"У нас 4% газу йде з Росії, у Німеччині - 40%. Вони стикаються з реальним, реальним тиском, їм доводиться отримувати енергію з інших джерел. Але вони це роблять. Вони докладають зусиль. Вони приносять жертву. Це тому, що вони бачать, що ціна свободи варта того", - сказав прем'єр Британії.

Він запевнив, що Україна не повинна зазнавати насильницького вторгнення і її кордони не повинні змінюватися силою.

"І наслідки того, що відбувається для світу, важкі, але ціна відступу, ціна дозволу Путіну досягти успіху, відрубати величезні частини України, продовжити свою програму завоювання, ця ціна буде далеко-далеко вищою, і всі тут це розуміють", - резюмував він.

Як повідомлялось, Борис Джонсон має намір використовувати саміти G7 і НАТО, щоб закликати Францію і Німеччину передати більше озброєння Україні і застерегти їх від будь-яких спроб підштовхнути керівництво воюючої країни до укладення поспішної мирної угоди на умовах РФ.

До цього Джонсон заявляв, що міг би піти у відставку через поразку в підтримці України. Крім того, прем'єр-міністр Британії двічі відвідував Київ з початку повномасштабної війни Росії проти України.

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