ЄС вперше підтвердив можливість санкцій проти російського золота
Європейський союз не виключає, що може ввести санкції проти золота з Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель обережно відреагував на плани країн "Великої сімки" заборонити імпорт російського золота.
"Що стосується золота, ми готові заглибитися в деталі і подивитися, чи можливо націлити санкції щодо золота на російську економіку, а не на нас самих", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Великобританія, США, Канада і Японія оголосили про заборону на поставки російського золота, щоб посилити тиск на "військову машину" президента РФ Володимира Путіна.
За оцінками експертів, в результаті заборони на імпорт золота економіка Росії буде втрачати щорічно близько 19 млрд доларів.
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