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ЄС вперше підтвердив можливість санкцій проти російського золота

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Брюссель, Неділя 26 червня 2022 18:09
ЄС вперше підтвердив можливість санкцій проти російського золота Фото: президент Європейської ради Шарль Мішель (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Європейський союз не виключає, що може ввести санкції проти золота з Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель обережно відреагував на плани країн "Великої сімки" заборонити імпорт російського золота.

"Що стосується золота, ми готові заглибитися в деталі і подивитися, чи можливо націлити санкції щодо золота на російську економіку, а не на нас самих", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Великобританія, США, Канада і Японія оголосили про заборону на поставки російського золота, щоб посилити тиск на "військову машину" президента РФ Володимира Путіна.

За оцінками експертів, в результаті заборони на імпорт золота економіка Росії буде втрачати щорічно близько 19 млрд доларів.

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