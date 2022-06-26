Джонсон відреагував на чутки про організацію візиту Зеленського до Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що матиме за честь прийняти президента Володимира Зеленського з візитом у своїй країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Якщо він коли-небудь зможе поїхати, і для нього буде сенс залишити Україну, тоді, очевидно, Велика Британія матиме за велику честь прийняти його", - прокоментував Джонсон питання журналістів про можливу організацію візиту українського президента до Британії.

Він додав, що найголовніше зараз - продовжували бути єдиними у G7.

Додамо, що триденний саміт країн G7 розпочався у неділю, 26 червня. Однією з головних тим стане війна, розв'язана Росією в Україні.