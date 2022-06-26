Шольц послав Путіну чіткий сигнал напередодні саміту G7

Наша згуртованість - це чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну. Захід залишається єдиним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Ми залишаємося єдиними, ми залишаємося разом. Це наше чітке послання президенту Путіну. Вітаю з прибуттям на саміт G7 президента США Джо Байдена", - написав Шольц.

We stay united, we stay together. This is our clear message to President Putin. Good to have you here at the @G7 Summit, @POTUS Joe Biden. pic.twitter.com/xvzJm7DnHU — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 26, 2022

Саміт G7

Зазначимо, сьогодні у баварському замку в Баварії починається триденний саміт "Великої сімки".

Лідери найбільших і найвпливовіших економік світу обговорюватимуть подальшу підтримку України у її протидії російській агресії, а також зростання цін на енергоносії та продовольство, загрозу світового голоду, зміну клімату, геополітичне позиціювання Китаю та посилення авторитаризму в світі.

Додамо, в Британії раніше анонсували, що саміті прем'єр-міністр Борис Джонсон закличе інших лідерів приєднатися до заборони на імпорт російського золота, щоб ще більше ізолювати Росію від міжнародної фінансової системи.

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