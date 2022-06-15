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Зеленський візьме участь у саміті G7 та зустрічі країн НАТО

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Київ, Середа 15 червня 2022 22:37
Зеленський візьме участь у саміті G7 та зустрічі країн НАТО Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО. Також глава держави отримав запрошення на зустріч країн "Великої сімки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Twitter.

Президент зазначив, що отримав запрошення від канцлера Німеччини Олафа Шольца на 48-й саміт "Групи семи" (G7). Він пройде з 26 по 28 червня у баварському замку Ельмау.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Зеленського на саміт альянсу, який відбудеться 28-30 червня в іспанському Мадриді.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, який оголосив про новий пакет військової допомоги.

Також сьогодні гарант зідзвонився з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та розповів про ситуацію на фронтах.

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