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Джонсон і Макрон вважають, що зараз можна переломити хід війни в Україні

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Україна, Неділя 26 червня 2022 17:06
Джонсон і Макрон вважають, що зараз можна переломити хід війни в Україні Архівне фото: саміт G7 (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Нині настав критичний момент у перебігу конфлікту і є можливість переломити хід війни. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон наголосили на необхідності підтримки України, щоб активізувати її як на фронті, так і на майбутніх переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Великобританії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті G7 в Німеччині, лідери обговорили ситуацію в Україні.

Джонсон наголосив, що будь-яка спроба врегулювати конфлікт зараз призведе лише до тривалої нестабільності і дасть російському диктатору Володимиру Путіну дозвіл на постійне маніпулювання як суверенними країнами, так і міжнародними ринками.

Крім того, лідери домовилися продовжити та посилити тісну роботу між Великою Британією та Францією у сферах оборони та безпеки.

Нагадаємо, сьогодні в Німеччині розпочався триденний саміт країн G7. Головна тема - Україна і війна, розв'язана Росією.

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