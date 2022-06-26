Джонсон про врегулювання війни в Україні: будь-які спроби призведуть до тривалої нестабільності

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту "Великої сімки" обговорили війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

В ході переговорів Британський прем'єр підкреслив, що будь-які спроби врегулювати конфлікт в Україні зараз приведуть лише до тривалої нестабільності і дадуть російському диктатору Володимиру Путіну ліцензію на маніпулювання як суверенними країнами, так і міжнародними ринками в майбутньому.

Лідери погодилися, що зараз критичний момент для перебігу конфлікту, і є можливість переломити хід війни. І Джонсон, і Макрон підкреслили необхідність підтримки України для зміцнення її позицій як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах.

При цьому французький лідер високо оцінив поточну військову підтримку, що надається прем'єр-міністром Україні, і чиновники домовилися активізувати цю роботу.