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Джонсон про врегулювання війни в Україні: будь-які спроби призведуть до тривалої нестабільності

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Лондон, Неділя 26 червня 2022 14:59
Джонсон про врегулювання війни в Україні: будь-які спроби призведуть до тривалої нестабільності Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту "Великої сімки" обговорили війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

В ході переговорів Британський прем'єр підкреслив, що будь-які спроби врегулювати конфлікт в Україні зараз приведуть лише до тривалої нестабільності і дадуть російському диктатору Володимиру Путіну ліцензію на маніпулювання як суверенними країнами, так і міжнародними ринками в майбутньому.

Лідери погодилися, що зараз критичний момент для перебігу конфлікту, і є можливість переломити хід війни. І Джонсон, і Макрон підкреслили необхідність підтримки України для зміцнення її позицій як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах.

При цьому французький лідер високо оцінив поточну військову підтримку, що надається прем'єр-міністром Україні, і чиновники домовилися активізувати цю роботу.

Нагадаємо, раніше Джонсон відзначив "потепління" канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо України.

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Борис Джонсон Еммануель Макрон Війна Росії проти України Великобританія Франція
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