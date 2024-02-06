Глава Минветеранов подала в отставку и в Верховном суде задержали "крота": новости за 5 февраля

Война России против Украины: последние новости

Министр по делам ветеранов Украины подала в отставку

Юлия Лапутина решила подать в отставку с поста министра по делам ветеранов Украины. Ее заявление поступило в Верховную раду.

"В Верховную раду поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины", - написал спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

При этом он отметил, что заявление Лапутиной рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Рады.

В Верховном суде обнаружили "крота", ожидавшего нового наступления РФ и захвата Львова

Правоохранители обнаружили чиновника из Верховного суда Украины, который оправдывал агрессию РФ и желал захвата Львова оккупантами.

Служба безопасности собрала доказательную базу на главу одного из структурных подразделений Верховного суда Украины.

Чиновник оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию нашего государства. В общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российской частной военной компании "Вагнера" и поддерживал их участие в войне против нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников, совершенных должностным лицом.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Боррель нашел способ увеличить поставки боеприпасов Украине

Прекращение снабжения Европейским союзом вооружения другим странам является самым эффективным способом увеличить поставки боеприпасов в Украину.

По мнению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, проблема не в том, что европейская промышленность не способна производить больше боеприпасов, а в том, что часть продукции экспортируется в третьи страны.

"Лучший способ продать больше Украине или пожертвовать больше Украине - это попытаться сказать другим: "Пожалуйста, подождите, вы не на войне. Вы можете подождать несколько месяцев и перенаправить эту продукцию в Украину". Это политическое решение, которое должны принять страны-члены ЕС", - сказал Боррель.

Он заявил, что пытался донести эту мысль коллегам-министрам на днях и предложил прекратить такой экспорт. Однако решение об этом могут принять только государства-члены ЕС.

Нидерланды планируют передать Украине на шесть истребителей F-16 больше, чем ожидалось

Нидерланды планируют подготовить для Украины еще шесть дополнительных истребителей F-16. В общей сложности ВСУ получат 24 борта.

"Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16", - говорится в заявлении.

Таким образом, Вооруженные силы Украины получат 24 самолета от Нидерландов.

"Преимущество Украины в воздухе имеет важное значение для противодействия российской агрессии", - добавила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Командующий ВМС о Крымском городе: в этом году его не будет

Командующий Военно-морскими силами Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа считает, что построенный россиянами Крымский мост не достоит до конца 2024 года.

Во время разговора журналист Дмитрий Гордон спросил у Неижпапы о Крымском мосте и том, что ожидать в отношении к нему. На это Неижпапа заявил, что считает, что до конца года Крымский мост не выстоит.

"Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере в этом году точно (его не будет)", - сказал командующий.

Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально "покойником" и добавил, что знает, как это сделать.

Глава МИД Португалии вместе с министром образования приехали в Киев

Министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью и министр образования Жоау Кошта приехали в Киев.

"Глава МИД и министр образования только что прибыли в Киев. На повестке дня двухдневного визита - война и восстановление Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь Кравинью заявил, что очень рад снова быть в Киеве.

"На этот раз вместе с моим коллегой министром образования Жуаном Костой, чтобы еще раз заявить о нашей поддержке восстановления Украины", - заявил он.

Россияне атаковали Херсон с левобережья Днепра, погибли четыре человека

Российские захватчики обстреляли Херсон из временно оккупированного левобережья Днепра. В результате атаки погибли четыре человека.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что из-за артиллерийского удара травмы, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя женщина. На момент обстрела она находилась на улице.

В свою очередь, глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о гибели четырех человек.

"Всего российский обстрел унес жизни 4 местных жителей. Еще один человек травмирован", - заявил он.

При обстреле "пекарни" в Лисичанске ликвидирован "министр ЛНР"

Во время обстрела "пекарни" во временно оккупированном Лисичанске Луганской области был ликвидирован "министр ЧС" так называемой "ЛНР" Алексей Потелещенко. Он перешел на сторону боевиков в 2014 году.

Как пишут российские Telegram-каналы, до 2014 года Потелещенко работал на руководящих должностях в ГСЧС Украины, в частности в Луганской области. Но в 2014 году перешел на сторону боевиков так называемой "ЛНР".

По их данным, сначала он работал в так называемой "народной милиции ЛНР", а позже в "МЧС ЛНР". Был назначен так называемым "министром чрезвычайных ситуаций ЛНР" в сентябре 2023 года. По данным "РИА Новости", во время обстрела временно оккупированного Лисичанска 3 февраля были ликвидированы и два так называемых "депутата ЛНР" - Артем Тростянский и Иван Жушма.

Британская разведка назвала источники средств для увеличения военных расходов России

Планируемый целевой показатель доходов России на 2024 год вряд ли будет достигнут, как предусмотрено бюджетным планом. Вполне возможно, что правительству придется рассмотреть другие меры политики по финансированию запланированных расходов.

Как отмечается в сводке британской разведки, российское правительство имеет амбициозные планы по увеличению расходов на 26% в 2024 году. Это основывается на оптимистических ожиданиях увеличения доходов на 22%, при этом доходы от нефти и газа, как ожидается, увеличатся почти на 25%.

Однако по данным британской разведки, правительству РФ придется сократить свои отчисления в Фонд национального благосостояния и увеличить внутренние налоги и долг для финансирования запланированных расходов.

"Такая политика почти наверняка негативно повлияет на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поддерживая инфляционное давление или ограничивая будущий экономический рост. Фонд национального благосостояния якобы предназначен для долгосрочного экономического благосостояния российского народа, но он все чаще используется для финансирования вторжения в Украину, при этом стоимость его активов упала на 10% в 2023 году", - отмечают в Минобороны Британии.