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Боррель нашел способ увеличить поставки боеприпасов Украине

Понедельник 05 февраля 2024 21:11
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Боррель нашел способ увеличить поставки боеприпасов Украине Фото: Жозеп Боррель, высокопоставленный дипломат ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Прекращение снабжения Европейским Союзом вооружения другим странам является самым эффективным способом увеличить поставки боеприпасов в Украину.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

По его мнению, проблема не в том, что европейская промышленность не способна производить больше боеприпасов, а в том, что часть продукции экспортируется в третьи страны.

"Лучший способ продать больше Украине или пожертвовать больше Украине – это попытаться сказать другим: "Пожалуйста, подождите, вы не на войне. Вы можете подождать несколько месяцев и перенаправить эту продукцию в Украину". Это политическое решение, которое должно принять страны-члены ЕС", - сказал Боррель.

Он заявил, что пытался донести это мнение коллегам-министрам на днях и предложил прекратить такой экспорт. Однако решение об этом могут принять только государства-члены ЕС.

Миллион снарядов от ЕС

Напомним, в начале мая 2023 года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 000 боеприпасов.

Во время обращения к Евросовету президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа не должна проигрывать глобальную конкуренцию. Он напомнил, что КНДР снабжает России миллионом снарядов.

Позже Боррель заявил, что Украина получит половину от обещанного Европейским Союзом миллиона артиллерийских снарядов уже к марту 2024 года.

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