Британская разведка назвала источники средств для увеличения военных расходов России

Запланированный целевой показатель доходов России на 2024 год вряд ли будет достигнут, как это предусмотрено бюджетным планом. Вполне вероятно, что правительству придется рассмотреть другие меры политики для финансирования запланированных расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, у российского правительства есть амбициозные планы по увеличению расходов на 26% в 2024 году. Это основано на оптимистических ожиданиях увеличения доходов на 22%, при этом доходы от нефти и газа, как ожидается, увеличатся почти на 25%.

Однако по данным британской разведки, правительству РФ придется сократить свои отчисления в Фонд национального благосостояния и увеличить внутренние налоги и долг для финансирования запланированных расходов.

"Такая политика почти наверняка окажет негативное воздействие на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поддерживая инфляционное давление или ограничивая будущий экономический рост. Фонд национального благосостояния якобы предназначен для долгосрочного экономического благосостояния российского народа, но он все чаще используется для финансирования вторжения в Украину, при этом стоимость его активов упадет на 10% в 2023 году", - отмечают в Минобороны Британии.

Рекордный военный бюджет

Напомним, в 2023 году Москва потратила на военные цели более 100 млрд долларов, или почти треть своих общих расходов.

В 2024 году российские власти намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

За год по статье "национальная оборона" потратят 10,775 трлн рублей (121 млрд долларов по текущему курсу ЦБ РФ) - на 70% больше, чем в 2023 году. Еще 3,338 трлн рублей, согласно закону о бюджете, правительство потратит по статье "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.