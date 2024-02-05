Агентов ГРУ отправили в тюрьму, они "сдавали" позиции ВСУ под Харьковом (фото)
Двух агентов ГРУ России приговорили к 15 годам тюрьмы. Они помогали оккупантам и "сдавали" позиции украинских военных в районе Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Женщина помогала России
Жительница Чугуевского района дистанционно передавала разведданные оккупантам через своего мужа. Им оказался экс-чиновник расформированной милиции, который в 2014 году выехал на временно захваченную территорию на востоке Украины.
Там он присоединился к рядам террористических группировок так называемой "ЛНР", где впоследствии стал "связным" Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.
Она привлекла к преступной деятельности мужчину
Оставшись в Харьковской области, его жена привлекла к разведывательно-подрывной деятельности своего односельчанина - работника энергогенерирующей компании.
"Под видом проверки электроснабжения он получал доступ к "нужным" объектам для сбора разведданных о местах базирования Сил обороны", - говорится в сообщении.
Фото: Предатели (facebook.com/SecurSerUkraine)
Полученные сведения предатель передавал своей сообщнице, а она уже переправляла соответствующие "отчеты" российскому ГРУ. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.
Суд отправил их в тюрьму
На основании собранных доказательств их признали виновными по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.
Суд назначил им 15 лет тюрьмы.
Приговоры для предателей и коллаборантов
Недавно российского блогера Юрия Подоляка в Украине суд приговорил к 15 годам тюрьмы. Он причастен к ракетному удару по Николаеву.
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