Глава МИД Португалии вместе с министром образования приехали в Киев
Министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью и министр образования Жоау Кошта приехали в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Португалии в Twitter.
"Глава МИД и министр образования только что прибыли в Киев. На повестке дня двухдневного визита - война и восстановление Украины", - говорится в сообщении.
В свою очередь Кравинью заявил, что очень рад снова быть в Киеве.
"На этот раз вместе с моим коллегой министром образования Жуаном Костой, чтобы еще раз заявить о нашей поддержке восстановления Украины", - заявил он.
Помощь от Португалии
В марте прошлого года Украина получила от Португалии танки "Leopard 2A6". Речь идет о трех единицах.
Уже в апреле Португалия анонсировала поставки Украине пяти аварийно-спасательных и медицинских бронемашин.
Кроме того, португальский изготовитель беспилотников Tekever готов предоставить Украине некоторые из своих систем большой продолжительности полета для поддержки наземных и морских операций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.