Министр по делам ветеранов Украины подала в отставку

Юлия Лапутина решила подать в отставку с должности министра по делам ветеранов Украины. Ее заявление поступило в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука в Facebook .

"В Верховную раду поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины", - написал Стефанчук.

Фото: заявление Лапутиной (facebook.com/stefanchuk.official)

При этом он отметил, что заявление Лапутиной рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Рады.

Что известно о Лапутиной

Стоит заметить, что Лапутина родилась в 1967 году в Киеве. Она получила психологическое и педагогическое образование.

С 1992 года она начала службу в Службе безопасности Украины, была оперуполномоченной подразделения контрразведки.

Позже служила старшим офицером в Центре специальных операций "А" СБУ.

Лапутина помогала оборонять Украину после начала российского вторжения в 2014 году. Занималась разведкой и не только.

25 марта 2020 года получила звание генерал-майора и стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.

Уже 18 декабря 2020 года ее назначили министром по делам ветеранов Украины.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.