Командующий ВМС о Крымском мосте: в этом году его не будет

Командующий Военно-морскими силами Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа считает, что построенный россиянами Крымский мост не достоит до конца 2024 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Во время разговора журналист спросил у Неижпапы о Крымском мосте и то, что ожидать по отношению к нему. На это Неижпапа заявил, что считает, что до конца года Крымский мост не устоит.

"Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно (его не будет)", - сказал командующий.

Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально "покойником" и добавил, что знает, как это сделать.

Удары сил обороны по Крымскому мосту

Напомним, что незаконно построенный оккупантами Крымский мост получил удары как минимум дважды. Так, в октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была операция его спецслужбы.

Кроме того, в июле 2023 г. была еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малыш также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.

Добавим также, что в ноябре прошлого года в ГУР Минобороны заинтриговали кадрами, отснятыми вблизи Крымского моста.

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