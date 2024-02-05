Россияне атаковали Херсон с левобережья Днепра, погибли четыре человека

Российские захватчики обстреляли Херсон с временно оккупированного левобережья Днепра. В результате атаки погибли четыре человека.

Об этом заявил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, сегодня после 12:00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега.

В результате попадания вражеских снарядов в центре города возник пожар. На месте вызова спасатели обнаружили тела двух мужчин.

При этом Мрочко добавил, что сейчас информация уточняется.

Обновлено: 13:09

В результате обстрела также один человек получил ранения. Ему оказывается медицинская помощь.

Обновлено: 13:27

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что из-за артиллерийского удара травмы, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя женщина. На момент обстрела она находилась на улице.

В свою очередь, глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о гибели четырех человек.

"Всего российский обстрел унес жизни 4 местных жителей. Еще один человек травмирован", - заявил он.

По словам Мрочко, четвертым погибшим является мужчина 60 лет. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Фото: обстрел Херсона (t.me/phogovua)

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Осенью прошлого года стало известно, что украинские воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрел гражданских. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

Военные эксперты предполагают, что наступательные возможности российских войск на левом берегу Херсонской области ограничены. Причиной является слабая подготовка и координация захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.