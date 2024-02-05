Оккупанты, размещая технику в Крыму, перевернули танк, - партизаны (фото)

Российские оккупанты размещают военную технику на окраине временно оккупированной Евпатории (Крым). Во время выгрузки одного из танков, они перевернули его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Наши агенты зафиксировали место размещения техники оккупантов на окраине Евпатории", - говорится в сообщении

По данным партизан, агенты стали свидетелями того, как во время выгрузки техники с платформы оккупанты перевернули танк.

Ситуация в Евпатории

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Крым напичкан российскими системами противовоздушной обороны, но они не могут справиться с западными ракетами, которые есть у Украины.

Вылазки партизан на объекты РФ в Евпатории

Ранее партизаны нашли штаб одного из подразделения ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков. Крроме того, в середине января партизаны подтверждали, что оккупанты продолжают обустраивать большое количество инженерно-фортификационных сооружений в Евпатории. Кроме того, "Атеш" обнаружил части российского радиолокационного комплекса борьбы "Москва-1" в Евпатории.