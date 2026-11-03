В бюветах и пунктах разлива нашли нарушения: насколько безопасна питьевая вода в Украине
В 2026 году Госпродслужба исследовала более 10 тысяч проб питьевой воды. На части из них обнаружены нарушения санитарных требований, в частности превышение нормативов по содержанию нитратов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.
Где обнаружили нарушения
За год территориальные органы службы проверили 9450 объектов водоснабжения. На 907 из них было выявлено нарушение требований санитарного законодательства.
Среди проверенных объектов - 420 предприятий централизованного и 881 предприятие нецентрализованного водоснабжения. Нарушения были установлены на 351 объекте централизованного и 556 объектах нецентрализованного водоснабжения.
Отдельно специалисты проверили бюветы, пункты разлива питьевой воды, шахтные колодцы и каптажи источников. Нарушения выявили:
- в 21 из 60 проверенных бюветов - 35%;
- в 174 из 311 пунктов разлива питьевой воды - 56%.
Также проверили 5124 шахтных колодца и два каптажа источников. Среди четырех проверенных предприятий по производству фасованной питьевой воды нарушение было установлено на одном.
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Среди типичных проблем - ненадлежащее санитарно-техническое состояние сооружений и оборудования, отсутствие должного лабораторного контроля, недостаточное обеспечение средствами для обеззараживания воды. Также специалисты выявляли несоответствие воды санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
Для нецентрализованных источников дополнительными проблемами остаются отсутствие ответственных балансодержателей и санитарных паспортов, ненадлежащая очистка и дезинфекция. Также актуален вопрос отсутствия систем смягчения воды и обезжелезивания.
Что показали анализы воды
В 2026 году лабораторные подразделения Госпродпотребслужбы исследовали 10 463 пробы питьевой воды. Из них 8575 отобрали из источников централизованного, а 1888 - нецентрализованного водоснабжения.
Среди проб из централизованных сетей 1387 (16%) не отвечали требованиям санитарного законодательства. В воде из нецентрализованных источников отклонения обнаружено в 392 пробах.
Отдельно лаборатории проверяли содержание нитратов. Из 16 614 проб воды централизованного водоснабжения превышение нормативов было установлено в 55 (0,33%). Среди 1838 проб из нецентрализованных источников отклонения было обнаружено в 394 (21,4%).
Особую опасность избыток нитратов в воде представляет для детей раннего возраста. В 2026 году в Украине зарегистрировали девять случаев водно-нитратной метгемоглобинемии у детей до трех лет, в том числе один летальный.
Почему кипячение не помогает
В Госпродслужбе отмечают, что чистый на вид колодец или скважина не гарантирует безопасность воды. Такие источники нуждаются в регулярных лабораторных исследованиях по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
В то же время кипячение не устраняет химическое загрязнение. Оно помогает снизить микробиологические риски, но не удаляет нитраты.
Потому потребителям советуют регулярно проверять воду из индивидуальных источников, а также обращать внимание на результаты лабораторных исследований воды из бюветов и пунктов разлива.
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