Ученые НАН участвуют в восстановлении водоемов в Киеве: какие локации и как планируют очищать

В Киеве стартовали работы по экологическому восстановлению пяти разных водоемов. Научное сопровождение обеспечивают специалисты Института гидробиологии Национальной академии наук (НАН) Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Основные цели комплексного экологического восстановления

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА рассказали, что коммунальное предприятие "Плесо" приступило к комплексным работам по экологическому восстановлению пяти водоемов в разных районах Киева.

Научное сопровождение проекта обеспечивают специалисты Института гидробиологии НАН Украины.

"Работы предусматривают не только внесение биопрепаратов, но и научное исследование состояния водоемов до и после проведения мероприятий", - объяснили украинцам.

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Основные цели запланированного комплекса работ:

удержание и очистка водоемов;

восстановление экологических систем;

улучшение органолептических свойств выбранных объектов (в частности, прозрачности, цвета и запаха воды).

КП "Плесо" приступило к работе по экологическому восстановлению водоемов (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Какие водные объекты столицы решили восстанавливать

В перечень водных объектов, выбранных для участия в проекте, попали:

озеро Солнечное - в Дарницком районе;

- в Дарницком районе; озеро Березка - в Днепровском районе;

- в Днепровском районе; залив Десенка реки Десенка - в Днепровском районе;

реки Десенка - в Днепровском районе; искусственный водоем на улице Константина Данькевича ( карьер 3 ) - в Деснянском районе;

) - в Деснянском районе; искусственный водоем Опечень-1 (Нижний водоем, озеро Иорданское) - в Оболонском районе.

В проект по восстановлению водоемов попали пять объектов (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Почему именно к проекту привлекли ученых НАН

"Для нас важно, чтобы работа с водоемами базировалась на понимании их фактического экологического состояния", - сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА Павел Иванов.

Именно поэтому, по его словам, к проведению мероприятий привлечены ученые, которые:

исследуют водоемы и фиксируют состояние каждого из них до начала работ;

проведут повторные исследования и оценят эффективность предусмотренных мероприятий (после их завершения).

"Это позволит получить данные о произошедших изменениях и оценить эффективность проведенных мероприятий", - объяснил чиновник.

Ученые НАН участвуют в восстановлении водоемов в Киеве (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Как выбирали водоемы для экологического восстановления

В КГГА рассказали, что выбор водоемов - связан с их разными характеристиками:

два объекта - это водоемы закрытого типа ( природные озера );

); третий объект - залив с активной поверхностной растительностью , заилением и проявлениями цветения цианобактерий;

, заилением и проявлениями цветения цианобактерий; еще два водоема - элементы системы водоотведения поверхностных вод (в которые впадает и из которых вытекает дождевая вода).

"Таким образом, эффективность применения биологических средств будет проверяться на разных типах водных объектов. От первичного исследования - до оценки результатов", - объяснили гражданам.

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Поэтапный план экологического восстановления водоемов

В Департаменте КГГА рассказали, что все работы предполагают последовательное проведение исследований и практических мероприятий.

1-й этап - оценка экологического состояния водоемов.

Специалисты уже собрали и проанализировали информацию о состоянии водных объектов. В частности, осуществили научный отбор проб:

бентоса;

зоопланктона;

фитопланктона.

2-й этап - внесение биопрепаратов.

Уточняется, что при работе применяются биологические средства для естественной очистки и биодеструкции органических загрязнений водной среды.

2-й этап - внесение биопрепаратов (инфографика: kyivcity.gov.ua)

3-й этап - повторная комплексная оценка экологического состояния водоемов.

Речь о том, что после проведения мероприятий эксперты снова соберут и проанализируют данные о состоянии водных объектов.

Это позволит:

сравнить их характеристики до и после внесения биопрепаратов;

оценить полученный результат.

3-й этап - повторная комплексная оценка экологического состояния водоемов (инфографика: kyivcity.gov.ua)

"Мы рассматриваем эти работы как экологический последовательный процесс: сначала нужно определить состояние водоема, провести необходимые мероприятия и после этого проверить результат", - подчеркнул руководитель КП "Плесо" Андрей Вагин.

Он добавил, что именно поэтому важен контрольный этап исследований.

"Он поможет понять, как изменилось состояние конкретного водоема после проведения работ", - подытожил руководитель коммунального предприятия.

О результатах, полученных в рамках проекта, сообщат позже (инфографика: kyivcity.gov.ua)

В заключение в КГГА отметили, что о результатах выполнения работ и данных контрольного научного сопровождения в КП "Плесо" сообщат дополнительно.