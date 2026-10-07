Ученые НАН участвуют в восстановлении водоемов в Киеве: какие локации и как планируют очищать
В Киеве стартовали работы по экологическому восстановлению пяти разных водоемов. Научное сопровождение обеспечивают специалисты Института гидробиологии Национальной академии наук (НАН) Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Основные цели комплексного экологического восстановления
В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА рассказали, что коммунальное предприятие "Плесо" приступило к комплексным работам по экологическому восстановлению пяти водоемов в разных районах Киева.
Научное сопровождение проекта обеспечивают специалисты Института гидробиологии НАН Украины.
"Работы предусматривают не только внесение биопрепаратов, но и научное исследование состояния водоемов до и после проведения мероприятий", - объяснили украинцам.
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Основные цели запланированного комплекса работ:
- удержание и очистка водоемов;
- восстановление экологических систем;
- улучшение органолептических свойств выбранных объектов (в частности, прозрачности, цвета и запаха воды).
Какие водные объекты столицы решили восстанавливать
В перечень водных объектов, выбранных для участия в проекте, попали:
- озеро Солнечное - в Дарницком районе;
- озеро Березка - в Днепровском районе;
- залив Десенка реки Десенка - в Днепровском районе;
- искусственный водоем на улице Константина Данькевича (карьер 3) - в Деснянском районе;
- искусственный водоем Опечень-1 (Нижний водоем, озеро Иорданское) - в Оболонском районе.
Почему именно к проекту привлекли ученых НАН
"Для нас важно, чтобы работа с водоемами базировалась на понимании их фактического экологического состояния", - сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА Павел Иванов.
Именно поэтому, по его словам, к проведению мероприятий привлечены ученые, которые:
- исследуют водоемы и фиксируют состояние каждого из них до начала работ;
- проведут повторные исследования и оценят эффективность предусмотренных мероприятий (после их завершения).
"Это позволит получить данные о произошедших изменениях и оценить эффективность проведенных мероприятий", - объяснил чиновник.
Как выбирали водоемы для экологического восстановления
В КГГА рассказали, что выбор водоемов - связан с их разными характеристиками:
- два объекта - это водоемы закрытого типа (природные озера);
- третий объект - залив с активной поверхностной растительностью, заилением и проявлениями цветения цианобактерий;
- еще два водоема - элементы системы водоотведения поверхностных вод (в которые впадает и из которых вытекает дождевая вода).
"Таким образом, эффективность применения биологических средств будет проверяться на разных типах водных объектов. От первичного исследования - до оценки результатов", - объяснили гражданам.
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Поэтапный план экологического восстановления водоемов
В Департаменте КГГА рассказали, что все работы предполагают последовательное проведение исследований и практических мероприятий.
1-й этап - оценка экологического состояния водоемов.
Специалисты уже собрали и проанализировали информацию о состоянии водных объектов. В частности, осуществили научный отбор проб:
- бентоса;
- зоопланктона;
- фитопланктона.
2-й этап - внесение биопрепаратов.
Уточняется, что при работе применяются биологические средства для естественной очистки и биодеструкции органических загрязнений водной среды.
3-й этап - повторная комплексная оценка экологического состояния водоемов.
Речь о том, что после проведения мероприятий эксперты снова соберут и проанализируют данные о состоянии водных объектов.
Это позволит:
- сравнить их характеристики до и после внесения биопрепаратов;
- оценить полученный результат.
"Мы рассматриваем эти работы как экологический последовательный процесс: сначала нужно определить состояние водоема, провести необходимые мероприятия и после этого проверить результат", - подчеркнул руководитель КП "Плесо" Андрей Вагин.
Он добавил, что именно поэтому важен контрольный этап исследований.
"Он поможет понять, как изменилось состояние конкретного водоема после проведения работ", - подытожил руководитель коммунального предприятия.
В заключение в КГГА отметили, что о результатах выполнения работ и данных контрольного научного сопровождения в КП "Плесо" сообщат дополнительно.
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