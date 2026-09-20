Виноват не только климат: почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках Украины

В Украине ощутимо падает уровень грунтовых вод - колодцы и реки мелеют все быстрее. Однако на ухудшение ситуации влияет не только глобальное потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя в Facebook.

Правда ли, что воды в Украине начинает не хватать

Эксперт признал, что проблема нехватки воды в Украине обостряется все больше:

верхние слои почвы пересыхают;

уровень воды в реках и колодцах - ощутимо снижается.

"Зеркало воды в колодцах опускается все ниже", - констатировал Постригань.

Он рассказал также о расчетах отечественных гидрологов, согласно которым маловодье и процессы обмеления в Украине "будут усиливаться".

Причем предпосылки пересыхания как рек, так и колодцев, по его словам, "обычно связаны с несколькими факторами".

Как на уровень воды влияет "баланс осадков"

Постригань сообщил, что одна из причин уменьшения количества воды в водоемах и колодцах заключается в том, что изменился наш климат:

претерпел изменения баланс осадков между сезонами;

увеличилось количество ливневых дождей, выпадающих на раскаленную землю.

"Поэтому больше испарения и меньше увлажнения почвы", - объяснил синоптик.

Он напомнил также, что "все чаще месячная норма осадков выпадает в считанные дни или даже часы".

А потом - природа "выключает кран" на недели и даже месяцы.

"Блокирующие антициклоны и тепловые купола вносят свой негативный вклад в увеличение продолжительности и интенсивности засух", - подчеркнул специалист.

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Чем опасно глобальное потепление

Глава областного центра по гидрометеорологии отметил, что глобальное потепление продолжается.

При этом в Украине средняя температура растет быстрее среднеевропейских показателей.

"Из-за континентального климата иссушение у нас ощущается острее. Степная и лесостепная зоны - постепенно смещаются на север. Южные регионы - переходят в сухие субтропики по характеру климата и количеству осадков", - рассказал эксперт.

Он напомнил, что "высокая температура ускоряет испарение воды из почвы".

Постригань уточнил, что только за последние 30 лет:

средняя температура лета - выросла на 1,5°С;

зимы - потеплели на 1,4°С.

"Практически вдвое увеличилось количество жарких дней: было 11, стало 21", - добавил синоптик.

Как изменилась ситуация с грунтовыми водами

По данным Постриганя, гидрометеорологическая служба "проводит регулярные определения глубины залегания грунтовых вод".

"За 60-летний период четко прослеживается тенденция к снижению зеркала воды в колодцах", - констатировал он.

Так, только за последние 10 лет "уровни удерживаются ниже нормы на метеорологической станции Жашков (на 1 м), Звенигородке (на 2 м)".

"Даже после лет обеспеченных осадками ситуация кардинально не улучшалась", - признал специалист.

Он сообщил, что темпы снижения уровня грунтовых вод ускорились за последние 30 лет наблюдений, а это уже - "угрожающая тенденция".

Разница между колодцем и скважиной (инфографика: facebook.com/vitalijpostrigan)

"Пополняют" ли грунтовые воды снежные зимы

Прошлогодняя снежная зима, по словам Постриганя, ситуацию не спасла.

Он отметил, что "коррективы внесли значительные колебания температуры - от оттепелей до резких похолоданий".

"А с ними - изрядно мерзлая почва на части площадей с ледовой коркой на поверхности", - добавил эксперт.

Он объяснил, что "вместо насыщения почвы тало-дождевыми водами весной, они (эти воды, - Ред.) стекали в пониженные формы рельефа".

Как влияет на грунтовые воды деятельность людей

"Не только климатический фактор лишил почву способности удерживать воду", - подчеркнул Постригань.

Он сообщил, что более ощутимо влияют на водность рек и низкие уровни грунтовых вод:

человеческая деятельность с руслами рек;

распашка пойм;

другие вмешательства в экосистему.

"Испокон веков болота, поймы, торфяники были природными губками и аккумуляторами подземных вод. А их осушения как раз и дают сегодня негативные последствия", - объяснил синоптик.

Следовательно, по его мнению, "кроме наблюдений и констатации очевидных последствий, уже сейчас нужно пересмотреть отношение и саму философию водопользования".

"Если двигаться по нынешней траектории - все больше территорий будет оказываться перед угрозой ограничения водоснабжения", - подытожил глава облцентра по гидрометеорологии.