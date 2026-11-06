Как погода в октябре повлияла на уровень воды в реках Украины: объяснение УкрГМЦ
Погода в Украине в октябре принесла местами ощутимые осадки. Однако дожди пополнили водные запасы лишь частично, поэтому на некоторых реках гидрологическая ситуация оставалась сложной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Что было с температурой воздуха в октябре
По данным экспертов, в течение октября 2026 года средняя за месяц температура воздуха была:
- на большей части территории страны и по водосборам рек - на 2-4°C выше климатической нормы;
- в Карпатском регионе - на 1-2°C выше климатической нормы;
- в горной части - близкой к норме.
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В каких областях выпало меньше всего осадков
В УкрГМЦ рассказали, что меньше нормы и близко к ней дождей выпало:
- на Закарпатье;
- в бассейне Днестра - во Львовской области;
- на водосборе Западного Буга и притоках Припяти - в Волынской и Ровенской областях;
- на нижних участках ее притоков - в Житомирской области;
- на левобережных притоках суббассейна Среднего Днепра - в Черкасской и Кировоградской областях;
- на водосборе Десны (без притока Сейм);
- на верхних участках реки Удай (приток Среднего Днепра) - в Черниговской области.
"На остальной территории страны по количеству осадков - выпало больше нормы", - констатировали специалисты.
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Как дожди повлияли на водность украинских рек
Согласно информации УкрГМЦ, дожди в течение октября 2026 года выпадали неравномерно:
- как по территории;
- так и по времени.
Такая ситуация с осадками способствовала образованию нескольких волн повышения уровней воды:
- на малых реках;
- на верхних участках главных рек.
"В таких условиях, водность большинства рек страны не существенно, но увеличилась", - сообщили эксперты.
Отмечается также, что на больших реках произошло изменение гидрологического режима - с маловыраженной тенденцией к повышению.
"За исключением украинского участка Дуная, Сулы (приток Среднего Днепра) и бокового притока в Кременчугское водохранилище", - уточнили в УкрГМЦ.
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Где уровень воды был ниже экологической нормы
Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась (в % от значения экологического расхода):
- на притоке Припяти - реке Уборть (пост Рудня-Ивановская - 90%);
- на Южном Буге (пост Тростянчик - 41%);
- на украинском участке Дуная (пост Измаил - 85%).
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На каких реках наблюдалось отсутствие стока
Отсутствие стока в течение октября 2026 года наблюдалось, по данным УкрГМЦ:
- на притоках Западного Буга - реках Рата, Свиня, Солокия;
- на верхнем участке Припяти - в створе гидрологического поста Речица;
- на ее притоках - реках Выжовка, Турия, Стоход, Вырка;
- на притоках Среднего и Нижнего Днепра - реках Гуйва, Ирпень, Недра, Супий, Ольшанка, Серебрянка, Малая Терса, Кильчень, Мокрая Сура;
- в верховье рек Тетерев, Орель, Самара.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на реках в четырех областях критически мало воды - где УкрГМЦ объявил самый высокий уровень опасности до середины ноября.
Кроме того, в Госводагентстве объяснили, может ли маловодье стать долгосрочной проблемой.
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