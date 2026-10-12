Может ли маловодье в Украине стать долгосрочной проблемой: объяснение Госводагентства
В течение последних месяцев маловодье фиксируют на многих реках Украины. На отдельных участках из-за этого даже вводили временные ограничения.
Об этом рассказали в блиц-интервью для РБК-Украина специалисты Государственного агентства по водным ресурсам Украины.
Угрожает ли маловодье на реках водоснабжению
В целом, по данным экспертов, маловодье на разных реках Украины "не означает, что дефицит воды автоматически возникнет для всех водопользователей".
Это объясняется тем, что в случае ухудшения ситуации Госводагентство устанавливает временные ограничения по водоснабжению.
"В июне-сентябре 2026 года мы временно ограничивали права водопользователей во избежание чрезмерного извлечения воды из поверхностных объектов", - рассказали гражданам.
Украинцам напомнили, что риск дефицита воды зависит не столько от расположения населенных пунктов, сколько от того:
- из какого водного бассейна они получают воду;
- как они используют водные ресурсы.
"Наиболее чувствительными к длительному снижению водности являются системы, которые зависят от поверхностных вод - рек и водохранилищ", - констатировали в Госводагентстве.
При этом важным остается вопрос организации альтернативных схем питьевого водоснабжения, который относится к компетенции:
- местного самоуправления;
- предприятий водоснабжения;
- других уполномоченных на это субъектов.
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Можно ли спрогнозировать дефицит воды в Украине
Чтобы говорить о тех или иных возможных сценариях насчет водности рек и водоснабжения, необходимо иметь долгосрочные прогнозы Украинского гидрометеорологического центра:
- как синоптической ситуации;
- так и гидрологической.
Ведь "изменения климата влияют на характер и распределение осадков, что приводит к новым тенденциям в водном режиме региона".
"Их нет", - сообщили в Госводагентстве.
Другая проблема состоит в том, что "водная инфраструктура - в зоне риска вражеских атак".
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Как именно влияет на водность украинских рек погода
Если говорить о последних месяцах, то маловодье было зафиксировано:
- на реке Припять и ее притоках (реках Стырь, Стоход, Горынь, Случь, Уборть);
- на реках суббассейна Среднего Днепра (Ворскла, Трубеж, Рось, Сула, Удай);
- на Западном Буге;
- на Южном Буге;
- на Днестре и его притоках (Стрый, Сирет);
- на реках Закарпатья (Латорица, Уж).
При этом в Госводагентстве отметили, что "низкая водность для Карпатского региона является нетипичным явлением, которое возникает все чаще".
Украинцам рассказали, что традиционно этот регион характеризуется:
- частыми паводками;
- избытком водных ресурсов.
Однако изменение климата "является одним из факторов, влияющих на водный режим Украины":
- осадки меняют свой характер и распределение;
- меняется температурный режим;
- меняется продолжительность периодов низкой водности и маловодья.
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Может ли обмеление рек стать долгосрочной проблемой
"Говорить о постоянном дефиците воды для всей Украины - некорректно", - сообщили в Госводагентстве.
Это объясняется тем, что в целом водообеспеченность:
- отличается по бассейнам и регионам;
- зависит от гидрометеорологических условий.
В то же время специалисты признали, что "повторяемость периодов маловодья повышает потребность в адаптации системы управления водными ресурсами к изменениям климата".
Речь идет, в частности, про:
- повышение эффективности использования воды;
- уменьшение потерь;
- развитие повторного и оборотного водоснабжения;
- надлежащую планировку водопользования;
- учет климатических рисков.
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Что известно о Планах управления речными бассейнами
Важными инструментами для улучшения ситуации с водой в Украине являются Планы управления речными бассейнами.
"В 2024-м правительство утвердило первый цикл ПУРБ, которые определяют основные водно-экологические проблемы, цели и мероприятия, необходимые для достижения хорошего состояния вод", - рассказали гражданам.
Уточняется, что к основным проблемам относятся:
- загрязнение поверхностных вод органическими, биогенными и опасными веществами;
- гидроморфологические изменения;
- изменение климата;
- влияние военных действий.
В завершение в Госводагентстве сообщили, что важным также является:
- развитие природоориентированных решений;
- сохранение и восстановление территорий, способных удерживать воду;
- межсекторальное взаимодействие в области управления водными ресурсами.
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