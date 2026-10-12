Можно ли пить воду из крана: объяснение "Киевводоканала" о ситуации в столице

Во время военного положения в Украине ввели новые нормативы качества питьевой воды, хотя регулярные вражеские обстрелы существенно усложняют ее подачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя генерального директора ЧАО "АК "Киевводоканал" Сергея Горкуценко в интервью "Экономической правде".

Можно ли на самом деле пить воду из-под крана

Специалист рассказал, что "на входе в дом" воду можно пить "спокойно".

"Даже не на входе, а на месте подключения дома к сетям "Киевводоканала", - уточнил Горкуценко.

Однако в целом воду из-под крана в домах столицы, по его словам, лучше не пить.

"В доме, я бы на Троещине, пожалуй, не рисковал", - признал представитель "Киевводоканала".

Он задал также встречный вопрос: "Когда к вам в квартиру приходили последний раз и говорили - извините, у нас завтра будет промывка внутридомовой системы, просим, чтобы кто-то был дома и 12 часов не пейте воду из крана".

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Как специалисты промывают сети возле домов

Горкуценко сообщил, что "Киевводоканал" пользуется регламентом, который его проверяет.

"Если в регламенте есть промывка сетей возле вашего дома, она будет. Независимо от того, есть люди или нет", - констатировал эксперт.

Он уточнил, что это происходит "в основном ночью":

в сети добавляется определенное количество реагентов ;

; закрывается подача воды;

под давлением вымываются все отложения, которые там могут быть.

"Это - еще один больной вопрос... Мы все говорим об европейском качестве... А когда мы пришли в НКРЭКУ и сказали, что хотим перейти на более качественные, но более дорогие реагенты, нам сказали - вы что с ума сошли? Мы будем принимать самые дешевые реагенты, но чтобы ваша вода была в нормативке", - поделился Горкуценко.

Он сообщил также, что "по всей стране во время военного положения были введены новые нормативы качества питьевой воды".

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Может ли Киев остаться без воды

Специалист рассказал, что когда "Киевводоканал" выполняет "ремонтные работы согласно регламенту", то предоставляет водовоз, который привозит питьевую воду.

Однако учитывая нынешнюю интенсивность вражеских обстрелов, сказать, "когда в Киеве не будет воды" - сложно.

"Сейчас ситуация очень ухудшилась, потому что изменилась тактика москалей. Мы же не только подаем воду, мы ее отводим", - напомнил Горкуценко.

Он уточнил, что "в приоритете - сделать все, чтобы отводить стоки".

Ведь если не будет канализации - "через три дня будет эпидемиологическая катастрофа", потому что никто не перестанет ею пользоваться.

"Как будет с подачей воды в квартиры? Не знаю, вот честно говорю... Возможно, в кране - скорее не будет, чем будет. Но то, что вода для питья будет подвозиться и она будет, это я вам гарантирую", - подытожил эксперт.