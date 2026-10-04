Что такое на самом деле "бабье лето" и почему их бывает несколько: объяснение УкрГМЦ

Прихода "бабьего лета" украинцы ждут каждый год. Однако синоптики этот термин официально не используют.

Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха .

Что такое на самом деле "бабье лето"

Эксперт рассказала, что специалисты УкрГМЦ такой термин как "бабье лето" официально не используют.

То есть это - народное название периода погоды осенью, который похож на "летний".

Птуха объяснила, что речь идет про:

спокойные, солнечные, маловетренные дни;

достаточно комфортные (как для текущего сезона) температурные показатели.

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А возникают такие периоды тогда, когда "на погоду по нашей территории влияет антициклон".

"И всегда в течение года такое чередование происходит: то антициклон (спокойно, солнечно, без осадков), то потом приходят фронты с циклонами (с облаками, с дождями)", - напомнила специалист.

Следовательно, "когда это чередование приходится на осень", то "периоды антициклона (если еще и сочетаются с более теплой воздушной массой), могут нам несколько напоминать о летних процессах".

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Почему "бабьи лета" бывают разные

"Иногда можем слышать, что "бабьих лет" в народе различают несколько", - признала представительница УкрГМЦ.

Это, по ее словам, "именно вот те несколько антициклональных процессов, которые могут быть на протяжении осени".

"То есть это, по сути, просто несколько периодов, когда на погоду по нашей территории влияет антициклон", - объяснила Птуха.

Именно поэтому "и так называемых "бабьих лет" - бывает несколько".

"То есть и в сентябре они могут быть, и в октябре", - отметила синоптик.

В то же время в УкрГМЦ в целом "такого определения, каких-либо "параметров" для "бабьего лета" - нет".

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Можно ли сказать, что "бабье лето" - сейчас

"Если говорить о "бабьем лете" - то мы можем просто описать, что так в народе называют, чаще всего (в среднем), такие процессы и погодные условия, которые, в принципе, удерживаются сейчас", - рассказала Птуха.

Ведь днем "на солнце - под прямыми солнечными лучами - еще достаточно даже жарко может быть".

"Я слышала, что "классически" - это когда идет потепление после первых заморозков. Тогда уже это может считаться как "бабье лето". Сейчас у нас - как раз-таки и есть первые заморозки на почве", - напомнила специалист.

Она добавила, что уже в скором времени они, вероятно, прекратятся.

"Следовательно, возможно, в народе и можно говорить, что такой период комфортной погоды и есть вот этим "бабьим летом". Так его называть. Но, опять же, мы не имеем на это полномочий", - подчеркнула Птуха.

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Может ли быть "бабье лето" в Украине позже

"То, что будут периоды антициклона и в октябре, и в ноябре - конечно, это может быть. И сейчас мы это проходим", - сообщила синоптик.

Она добавила, что исходя из предварительных (ориентировочных) прогнозов, "у нас даже вся первая декада октября будет практически находиться в поле повышенного атмосферного давления".

"С достаточно комфортными значениями температуры", - уточнила Птуха.

В то же время она напомнила, что на то, чтобы "называть это "бабьим летом" - специалисты УкрГМЦ полномочий не имеют.

"Мы говорим об этом... описываем - как синоптический процесс", - подытожила эксперт.