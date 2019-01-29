Форум по висуненню Порошенка проходить у Києві

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Форум "Від Крут до Брюсселя" проходить в МВЦ

Форум "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", в рамках якого президент України Петро Порошенко планує оголосити про свою участь у виборах-2019, проходить сьогодні в Міжнародному виставковому центрі в Києві. Подробиці заходу - в матеріалі РБК-Україна.

Порошенко оголосив про участь у виборах-2019

"Загрози проросійського реваншу, авторитаризму не сумісні з європейським розвитком нашої України. Якщо не відвести ці загрози, Україна впаде в смертоносні обійми РФ. Почуття відповідальності... спонукали мене прийняти рішення ще раз йти на посаду президента", - сказав він.

"Завершуючи п'ятирічну каденцію стартую знову заради курсу в ЄС і НАТО, курсу на перетворення України в країну щасливих успішних людей", - додав він.

Порошенко: томос - ключовий елемент державотворення

"Томос - це наша велика перемога. Це ключовий елемент державотворення, яким не просто має право, а повинен займатися президент і вся наша команда. Реакція українського народу на нашу церкву - фантастична. Кожен день парафії приєднуються до ПЦУ", - заявив він.

Порошенко повідомив, коли Україна подасть заявку на вступ ЄС

"В 2024 році ми подамо заявку на вступ в ЄС", - повідомив він.

Порошенко: нам потрібен мир з РФ

"Нам потрібен мир з РФ, холодний, але мир. Люди втомилися від війни. Природно, що тема війни і миру одна з головних на виборах. Я дуже уважно стежу за різними пропозиціями", - заявив він.

Порошенко додав, що ворог прийшов не по Крим, не по Донбас, а по всю Україну.

За словами Порошенка, мир - це повне відновлення територіальної цілісності, сувернітету України; беззаперечне визнання Москвою нашого права іти своїм шляхом.

Порошенко: членство в ЄС та НАТО гарантує українську незалежність

"Ми та ЄС зараз наблизилися один до одного як ніколи. Лише повноправне членство в ЄС та НАТО гарантує українську незалежність та державну безпеку. До цих найпотужніших організацій ми вступимо як країна - регіональний лідер, країна, яка захистила від РФ не лише себе, а всю Європу", - сказав Порошенко.

Порошенко назвав 5 стратегічних пріоритетів для України

"Відповідальна економічна стратегія диктує нам необхідність зробити акцент на тих секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції. До таких секторів я відношу агропромисловий комплекс, ІТ, машинобудування, інфраструктуру та логістику, туризм", - зазначив він.

Порошенко виступає на форумі

"Події останніх років показали, що в України існує єдиний шлях зберегти незалежність - ми маємо стати великою європейською державою щасливих людей", - заявив Порошенко.

Порошенко зазначив, що найгірше вже точно позаду, економіка зростає 12 кварталів поспіль, криза, викликана війною відступає, і досягнувши макроекономічної стабілізації Україна може почати наступ проти бідності.

"Бідність - ворог не менше, ніж країна-агресор - РФ", - зазначив він.

Участь у форумі, крім Порошенка, беруть представники Кабінету міністрів, депутати від фракції "Блоку Петра Порошенко" та деякі громадські організації.

За інформацією джерел РБК-Україна, очікується, що в рамках форуму Порошенко може оголосити про участь у чергових президентських виборах, призначених на 31 березня 2019 року. Як відомо, Порошенко буде висувати свою кандидатуру як самовисуванець.

Як повідомляли джерела РБК-Україна, ключовим меседжем виборчої кампанії Порошенка буде вступ України в Євросоюз і НАТО. В його команді розраховують, що на темі НАТО і ЄС вдасться завоювати голоси прихильників євроінтеграції. Крім того, в штабі Порошенка заявляли, що не будуть використовувати церковну тему у виборчій кампанії.

За даними джерела РБК-Україна на Банковій, в Адміністрації президента Порошенка розраховують, що глава партії "БПП-Солідарність" і мер Києва Віталій Кличко виступить на підтримку Порошенка ще до першого туру виборів. Крім того, джерела в оточенні глави держави повідомляли, що в команді президента ведуть переговори з лідером групи "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком про підтримку Порошенка на виборах. Разом з тим, в прес-службі Вакарчука заявили, що "ця інформація не відповідає дійсності".

Зазначимо, станом на 28 січня, Центральна виборча комісія вже зареєструвала 22 кандидати в президенти України: Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгена Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова, Ольгу Богомолець, Олександра Шевченка, Романа Насірова, Юрія Бойка, Олега Ляшка, Аркадія Корнацького, Олександра Вілкула, Юлію Тимошенко, Дмитра Добродомова, Олександра Мороза, Іллю Ківу, Руслана Кошулинського та Олександра Данилюка.