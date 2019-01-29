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Кличко підтримує висунення Порошенка кандидатом в президенти

Новини » Вибори 2019    29.01.2019 - 15:55
Кличко підтримує висунення Порошенка кандидатом в президенти
Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

Мер Києва зазначив, що необхідно втілити зміни, які були розпочаті

Мер Києва Віталій Кличко підтримує висунення нині діючого президента Петра Порошенка кандидатом на виборах-2019. Про це він сказав у своєму відеозверненні до учасників форуму "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко підкреслив, що Україна ні в якому разі не має зійти з європейського напрямку розвитку.

"Ми маємо втілити ті зміни, які розпочали. Україна ні в якому разі не має зійти з європейського напрямку розвитку. Я підтримую висунення кандидатом на посаду президента України Петра Порошенка, який обіцяв реалізацію закону про столицю, що забезпечить можливість реального самоврядування не тільки місту Києву, а й кожному місту, містечку та селищу. Сильні міста - сильна Україна", - сказав столичний мер.

Нагадаємо, у вівторок Порошенко офіційно заявив, що братиме участь у виборах президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, глава уряду Володимир Гройсман підтримує рішення Порошенка балотуватися на другий термін.

Додамо також, Кличко знаходиться на обстеженні в австрійській клініці в місті Санкт-Йоганн-ін-Тіроль. Так, 26 січня Кличко був доставлений з швейцарського Давоса, де закінчився економічний форум, в австрійську клініку на обстеження. Відзначимо, у мера загострення наслідків старої травми спини.

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