Економічна криза відступає, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами глави держави, "найгірше - позаду"

Президент України Петро Порошенко заявив, що економічна криза відступає. Про це він сказав у ході форум "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", в рамках якого президент планує оголосити про свою участь у виборах-2019, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що українська економіка зростає уже 12 кварталів поспіль.

"Економіка України після кількарічного спаду зростає 12 кварталів поспіль. Криза, спричинена війною, економічною агресією та торговельною блокадою з боку Росії, - відступає. І хоча статистичні дані не співпадають з настроями та відчуттями людей, свідчать: найгірше - позаду", - запевнив глава держави.

Також президент розповів про сектори економіки, де Україна може вийти на лідерські позиції.

"Відповідальна економічна стратегія диктує нам необхідність зробити акцент на тих секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції. До таких секторів я відношу агропромисловий комплекс, ІТ, машинобудування, інфраструктуру та логістику, туризм", - зазначив Порошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, стартував форум "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", у рамках якого Порошенко планує оголосити про свою участь у виборах-2019. Він проходить сьогодні у Міжнародному виставковому центрі в Києві.

Нагадаємо, за інформацією джерел РБК-Україна, очікується, що в рамках форуму Порошенко може оголосити про участь у чергових президентських виборах-2019. Порошенко буде висувати свою кандидатуру як самовисуванець.

Додамо також, ключовим меседжем виборчої кампанії Порошенка буде вступ України до Євросоюзу та НАТО.