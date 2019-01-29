Гройсман підтримав висунення Порошенка на вибори

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман заявив, що українським політика необхідна єдність

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримує рішення президента України Петра Порошенка балотуватися на другий термін. Про це він заявив на форумі в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що Порошенко завжди підтримував його ініціативи. Він також заявив про впевненість в успішності шляху України до Європейського союзу та НАТО.

"Нам потрібна єдність, підтримка людей. Це дасть нам можливість стати успішними. Я прийняв рішення і підтримую рішення Порошенка висунути свою кандидатуру на другий термін", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що в разі перемоги Порошенка на президентських виборах його команда піде на парламентські вибори єдиним фронтом з Гройсманом. У той же час на даний момент Гройсман не отримав жодних гарантій збереження прем'єрського крісла.

Зазначимо, сьогодні Порошенко офіційно заявив, що буде брати участь у виборах президента України, які пройдуть 31 березня 2019 року.