Фокін увійшов до складу делегації в ТКГ, а Україна ввела спецмита: новини за 18 серпня

Колаж РБК-Україна

В Білорусі тривають страйки та акції протесту, перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін офіційно увійшов до складу української делегації в ТКГ, Україна ввела мита на дизпаливо, скраплений газ та вугілля з РФ. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 18 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Ситуація в Білорусі: подробиці

У Білорусі триває загальнонаціональний страйк. У столиці та регіонах поновилися акції протесту з вимогою відставки президента

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко розцінює створення координаційної ради опозиції як спробу захоплення влади.

В координаційній раді білоруської опозиції не бачать можливості для перерахунку голосів на президентських виборах, які відбулися в країні 9 серпня. Представники ради вважають, що частина бюлетенів знищена.

Довірена особа головного опонента чинної влади в Білорусі Світлани Тіхановської Ольга Ковалькова закликає білорусів проводити мирні акції. На них жителі країни повинні вимагати від місцевих органів влади невизнання офіційних результатів президентських виборів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про нагородження за зразкове виконання службових обов'язків. Він нагородив медалями співробітників Міністерства внутрішніх справ.

Детально про те, що відбувається в Білорусі - в матеріалі РБК-Україна.

Фокін офіційно увійшов до складу української делегації в ТКГ

Президент Володимир Зеленський ввів Вітольда Фокіна до складу української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Перший прем'єр-міністр України візьме участь в мінському процесі.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що Фокін буде працювати в складі української делегації на мінських переговорах. На його думку, наявність людей з великим політичним досвідом дозволить прискорити мирний процес.

У Слов'янську провели ексгумацію тіл загиблих під час бойових дій в 2014 році

У Слов'янську під час розслідування за фактом загибелі громадян внаслідок збройного конфлікту поліція виявила поховання з непізнаними тілами. За попередніми даними, останки належать загиблим під час окупації Слов'янська в 2014 році.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці додали, що зразки ДНК тел будуть направлені до Києва для молекулярно-генетичних експертиз з метою ідентифікації загиблих.

Україна ввела мита на дизпаливо, зріджений газ і вугілля з РФ

Кабінет міністрів України встановив спеціальні мита на імпорт дизельного пального, скрапленого газу та вугілля з Російської Федерації. Мита будуть діяти до кінця року.

Відповідну постанову від 17 серпня опубліковано на урядовому порталі.

Постанова втрачає чинність 31 грудня 2020 року або після скасування Російською Федерацією дискримінаційних або недружніх дій щодо України.

Помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

У Львові в лікарні помер пацієнт, якому вперше в Україні провели операцію з трансплантації підшлункової залози. Він тривалий час перебуває в стабільному стані, однак пізніше його стан погіршився.

Про це повідомили у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

Як зазначили медики, останнім часом пацієнт перебував у реанімації.

Скандальна Штепа зібралася в мери Слов'янська

Скандальна Неля Штепа вирішила балотуватися в мери міста Слов'янська на майбутніх виборах. У місті з'явилися білборди з її зображенням і текстом російською мовою.

Неля Штепа звернулася до жителів міста Слов'янська та виставила рекламу російською мовою. Як зазначає громадянська мережа "ОПОРА", текст її реклами дуже співзвучний з назвою політичної партії "Партія Миру та Розвитку". В інтерв'ю місцевому виданню Штепа підтвердила, що збирається взяти участь у виборах мера 25 жовтня 2020 року. Вона додала, що політрада партії "Партії Миру та Розвитку" висунула її кандидатуру на посаду глави міста.

Автор пісень Пугачової вистрибнув з вікна: деталі трагедії

Відомий російський поет пісняр і автор пісень Алли Пугачової Борис Пастернак (справжнє прізвище Пургалін) наклав на себе руки. Його тіло знайдено біля однієї з лікарень Москви. 84-річний поет вистрибнув з вікна палати.

Як повідомляє "МК", тіло 84-річного Пургаліна знайшли близько 6.45 години ранку 18 серпня на території Федерального науково-клінічного центру ФМБА на Горіховому бульварі. Там літній чоловік перебував на лікуванні. Палата, в якій лежав Пургалін, була на 8-му поверсі, труп був виявлений на вулиці.