У Слов'янську провели ексгумацію тіл загиблих під час бойових дій в 2014 році

Фото: у Слов'янську виявили поховання з непізнаними тілами (twitter.com/MVS_UA)

Зразки ДНК тел будуть направлені на експертизу в Київ

У Слов'янську під час розслідування за фактом загибелі громадян внаслідок збройного конфлікту поліція виявила поховання з непізнаними тілами. За попередніми даними, останки належать загиблим під час окупації Слов'янська в 2014 році.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці додали, що зразки ДНК тел будуть направлені до Києва для молекулярно-генетичних експертиз з метою ідентифікації загиблих.

"Місце поховання знаходилося на території кладовища в Слов'янську. Більшість інформації з ексгумації становить таємницю слідства. Попередньо відомо, що останки належать людям, які загинули під час окупації Слов'янська в 2014 році", - повідомили в МВС.

Процедура ексгумації тривала два дні. На ній були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Захід проведено в рамках розслідування за фактом загибелі громадян під час збройного конфлікту (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У МВС додали, що це вже не перша ексгумація, яка допомогла встановити долю безвісти зниклих. Раніше правоохоронці встановили бойовиків, які розстріляли у Слов'янську чотирьох мирних жителів.

Нагадаємо, на початку року на Донбасі створили спецуправління з військових злочинів.

Також повідомлялося, що у Донецькій області на третину зросла кількість військових злочинів.