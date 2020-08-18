Україна ввела мита на дизпаливо, зріджений газ і вугілля з РФ

Фото: мито на російський вугілля складе 65% (РБК-Україна)

Мита будуть діяти до кінця року

Кабінет міністрів України встановив спеціальні мита на імпорт дизельного пального, скрапленого газу та вугілля з Російської Федерації. Мита будуть діяти до кінця року.

Відповідну постанову від 17 серпня опубліковано на урядовому порталі.

В документі йдеться про те, що для захисту інтересів безпеки в надзвичайних обставинах у міжнародних відносинах запроваджуються такі види мита (незалежно від інших видів мита у відсотках до митної вартості товарів):

для важких дистилятів (дизельне паливо) - 4%;

для зріджених газів - 3%;

для всіх типів вугілля (крім антрацитового та ще кількох видів) - 65%.

При цьому у разі неможливості достовірно встановити країну походження, вищевказані товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита.

Постанова втрачає чинність 31 грудня 2020 року або після скасування Російською Федерацією дискримінаційних або недружніх дій щодо України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна ввела антидемпінгове мито на російські сірники і китайські труби.

Відзначимо, раніше Кабінет міністрів вже вводив спеціальне мито на імпорт російського вугілля на рівні 65% з 1 травня; новим документом попередню постанову скасували, тому мито продовжать стягувати.

