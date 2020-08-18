Білорусь дев'ятий день виходить на протести: що відомо на даний момент

Фото: протести в Білорусі (t.me/tutby_official)

Під час розгону протестів постраждало понад 150 осіб

У Білорусі триває загальнонаціональний страйк. У столиці та регіонах поновилися акції протесту з вимогою відставки президента. Євросоюз висловив підтримку білоруському народу та оголосив Лукашенка персоною нон грата, а лідери країн ЄС збираються на екстрений саміт. Детально про те, що відбувається - в матеріалі РБК-Україна.

З держвідомств почали звільнюватись

На фоні масових протестів в Білорусі держслужбовці почали звільнюватись. Слідчий Слідчого комітету Білорусі Андрій Остапович подав у відставку і закликав білорусів боротися до кінця.

Також посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня подав у відставку, він був першим з дипломатів, хто підтримав протестуючих.

Крім того, голова департаменту Північної Америки і Західної Європи МЗС Білорусі Андрій Бушіло пішов у відставку.

Нові акції протесту

Після масштабного "Маршу свободи" в Мінську, демонстрантів закликали продовжити акцію протесту сидячим страйком на Майдані Незалежності ввечері в понеділок, 17 серпня. Про це повідомляє NEХТА.

Також відбувся мітинг біля СІЗО на вул. Володарського з головною вимогою - звільнення всіх затриманих і політв'язнів.

У містах країни людей закликали виходити на центральні площі з метою домогтися від місцевої влади підтримки "народних вимог". У разі відмови голів виконкомів, "усувати їх від влади" і починати переговори з Координаційною Радою і Національним страйковим комітетом.

Найбільші підприємства країни зупинили роботу

17 серпня страйк оголосили працівники Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ), Мінський автомобільний завод (МАЗ), а також металургійний завод БМЗ, Мінський моторний завод та ін.

Все гірничодобувні і прохідницькі комплекси, а також збагачувальні фабрики і допоміжні цехи компанії "Білоруськалій" припинили виробництво.

Фото: страйк шахтарів (t.me/tutby_official)

На нафтопереробному заводі "Нафтан" оголошений безстроковий страйк щодня з 12:00 до 15:00.

Лукашенко відвідав кілька підприємств, під час його виступу на МЗКТ люди скандували "Йди!".

Страйкують працівники телеканалів ОНТ, СТВ. Працівники "Белтелерадіокомпанії" направили на адресу керівництва повідомлення з вимогою визнати результати виборів недійсними і відправити главу ЦВК у відставку.

В Солигорске на площади озвучили требования стачкомитета «Беларуськалия»



Первое — признать прошедшие выборы недействительными. pic.twitter.com/7OMtnMY64i — TUT.BY (@tutby) August 17, 2020

Лукашенко назвав умову проведення нових виборів

Проведення дострокових виборів в Білорусі можливо тільки після прийняття нової конституції. Але для внесення змін в основний закон країни, спочатку необхідно провести загальнонаціональний референдум. Про це заявив Олександр Лукашенко на зустрічі з працівниками МЗКТ.

За його словами, в даний момент ведеться робота над зміною конституції Білорусі. Поправки передбачають перерозподіл владних повноважень.

"Не можна цю конституцію віддавати незрозуміло кому. Тому що буде біда", - заявив Лукашенко і додав, що готовий поділитися президентськими повноваженнями, "але не під тиском і не через вулицю".

Оприлюднено дані про постраждалих

Більше 150 людей постраждали від початку протестів в Білорусі, двоє з них загинуло. За заявою глави МОЗ Володимира Караніка, госпіталізовано 158 постраждалих, 3 людини знаходяться у важкому стані. Також міністр повідомив, що медпрацівників допускають до затриманих в Центри ізоляції правопорушників і ізолятори тимчасового тримання.

При цьому правозахисники заявляють як мінімум про 5 померлих під час протестів. Також у волонтерів є свідчення, що медична допомога постраждалим надавалася несвоєчасно.

Україна відкликала посла з Білорусі

Вперше в історії відносин двох країн МЗС України відкликало посла Ігоря Кизима з Білорусі до Києва.

В ході консультацій будуть оцінені перспективи двосторонніх відносин в контексті видачі бойовиків "Вагнера" ​​Росії і останніх заяв Олександра Лукашенка з неодноразовими обвинуваченнями України в недружніх кроках проти Білорусі.

Реакція міжнародного співтовариства

Партії Європарламенту 17 серпня опублікували спільну заяву, в якій йдеться про те, що вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими, і вказують на перемогу Світлани Тіхановської. В ЄС висловили підтримку білоруському народу у вимозі перевиборів за участю незалежних спостерігачів.

Депутати Європарламенту не визнали переобрання Олександра Лукашенка президентом і оголосили його персоною нон грата, у зв'язку з чим йому може бути відмовлено у в'їзді до ряду країн Європи.

ЄС збирається на екстрене засідання щодо ситуації в Білорусі 19 серпня. Лідери країн Євросоюзу зберуться на відеоконференцію о 12:00. Також стало відомо, що Брюссель готує нові санкції проти Білорусі. У ці списки увійдуть причетні до силового розгону акцій протесту і до фальсифікації виборів.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп відреагував на те, що відбувається в Білорусі, назвавши обстановку "жахливою".

Нагадаємо, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс стежить за ситуацією в Білорусі. При цьому організація спростовує заяви президента Олександра Лукашенка про те, що НАТО нарощує сили біля кордонів країни.