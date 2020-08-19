Фокин вошел в состав делегации в ТКГ, а Украина ввела спецпошлины: новости за 18 августа

Коллаж РБК-Украина

В Беларуси продолжаются забастовки и акции протесту, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин официально вошел в состав украинской делегации в ТКГ, Украина ввела пошлины на дизтопливо, сжиженный газ и уголь из РФ. Подробнее о том, что произошло во вторник, 18 августа, - в материале РБК-Украина

Ситуация в Беларуси: подробности

В Беларуси продолжается общенациональная забастовка. В столице и регионах возобновились акции протеста с требованием отставки президента.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко расценивает создание координационного совета оппозиции как попытку захвата власти.

В координационном совете беларусской оппозиции не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах, которые состоялись в стране 9 августа. Представители совета считают, что часть бюллетеней уничтожена.

Доверенное лицо главного оппонента действующей власти в Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова призывает белорусов проводить мирные акции. На них жители страны должны требовать от местных органов власти непризнания официальных результатов президентских выборов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении за образцовое выполнение служебных обязанностей. Он наградил медалями сотрудников Министерства внутренних дел.

Подробно о происходящем - в материале РБК-Украина

Фокин официально вошел в состав украинской делегации в ТКГ

Президент Владимир Зеленский ввел Витольда Фокина в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Первый премьер-министр Украины примет участие в минском процессе.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Ранее Зеленский заявил, что Фокин будет работать в составе украинской делегации на минских переговорах. По его мнению, наличие людей с большим политическим опытом позволит ускорить мирный процесс.

В Славянске провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий в 2014 году

В Славянске во время расследования по факту гибели граждан в результате вооруженного конфликта полиция обнаружила захоронение с неопознанными телами. По предварительным данным, останки принадлежат погибшим во время оккупации Славянска в 2014 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Правоохранители добавили, что образцы ДНК тел будут направлены в Киев для молекулярно-генетических экспертиз с целью идентификации погибших.

Украина ввела пошлины на дизтопливо, сжиженный газ и уголь из РФ

Кабинет министров Украины установил специальные пошлины на импорт дизтоплива, сжиженного газа и угля из Российской Федерации. Пошлины будут действовать до конца года.

Соответствующее постановление от 17 августа опубликовано на правительственном портале.

Постановление теряет силу 31 декабря 2020 или после отмены Российской Федерацией дискриминационных или недружественных действий в отношении Украины.

Умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

Во Львове в больнице скончался пациент, которому впервые в Украине провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Он долгое время находится в стабильном состоянии, однако позже его состояние ухудшилось.

Об этом сообщили во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Как отметили медики, последнее время пациент находился в реанимации.

Скандальная Штепа собралась в мэры Славянска: появились билборды

Скандальная Неля Штепа решила баллотироваться в мэры города Славянска на предстоящих выборах. В городе появились билборды с ее изображением и текстом на русском языке.

Неля Штепа обратилась к жителям города Славянска и выставила рекламу на русском языке. Как отмечает гражданская сеть "ОПОРА", текст ее рекламы очень созвучен с названием политической партии "Партия Мира и Развития". В интервью местному изданию Штепа подтвердила, что собирается принять участие в выборах мэра 25 октября 2020 года. Она добавила, что политсовет партии "Партии Мира и Развития" выдвинул ее кандидатуру на должность главы города.

Автор песен Пугачевой выпрыгнул из окна: детали трагедии

Известный российский поэт песенник и автор песен Аллы Пугачевой Борис Пастернак (настоящая фамилия Пургалин) совершил самоубийство. Его тело найдено возле одной из больниц Москвы. 84-летний поэт выпрыгнул из окна палаты.

Как сообщает "МК", тело 84-летнего Пургалина нашли около 6.45 часов утра 18 августа на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре. Там пожилой мужчина находился на лечении. Палата, в которой лежал Пургалин, была на 8-м этаже, труп был обнаружен на улице.