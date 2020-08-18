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Опозиція Білорусі не бачить можливості для перерахунку голосів на виборах

Білорусь, Вівторок 18 серпня 2020 19:59
Опозиція Білорусі не бачить можливості для перерахунку голосів на виборах
Фото: Марія Колесникова (tut.by)
Автор: Максим Зайченко

Вибори відбулися 9 серпня

В координаційній раді білоруської опозиції не бачать можливості для перерахунку голосів на президентських виборах, які відбулися в країні 9 серпня. Представники ради вважають, що частина бюлетенів знищена.

Про це заявила журналістам у Мінську член ради Марія Колесникова.

"Ми точно знаємо, що частина бюлетенів знищена. Тому перерахунок голосів технічно неможливий", - сказав вона.

За її словами, влада не пропонувала опозиції провести перерахунок голосів.

"Навпаки, вони відмовилися від будь-якого діалогу і в порушення регламенту знищили частину бюлетенів", - заявила Колеснікова.

Як писало раніше РБК-Україна, штаб головної опонентки чинної влади Білорусі Світлани Тіхановської виступає проти проведення другого туру виборів. Також штаб виступає проти перерахунку голосів.

Нагадаємо, раніше ЦВК Білорусі відхилив всі скарги на результати виборів президента.

Зазначимо, за результатами виборів Олександр Лукашенко отримав понад 80% підтримки виборців, після чого країну охопила хвиля незгоди з таким результатом. Демонстрації тривають по сьогоднішній день.

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