ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко назвав координаційну раду опозиції спробою захоплення влади

Мінськ, Вівторок 18 серпня 2020 17:07
Лукашенко назвав координаційну раду опозиції спробою захоплення влади
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Лукашенко пригрозив "остудити гарячі голови"

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко розцінює створення координаційної ради опозиції як спробу захоплення влади.

Про це він заявив на нараді з членами Радбезу Білорусі, передає БЕЛТА.

На його думку, мирні акції та страйки покликані "заколисати владу і особливо силові структури". Він також прокоментував створення опозиційного штабу для передачі влади.

"Вони нам підкидають іншу сторону. І вимагають ні багато ні мало - передати їм владу. Значить, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають", - підкреслив Лукашенко.

Він також пригрозив, що влада буде вживати адекватних заходів проти тих, хто увійшов до цього штабу.

"У нас достатньо цих заходів, щоб остудити деякі гарячі голови", - попередив він.

Лукашенко додав, що до штабу увійшли "скривджені" колишні представники влади і "відверто відв'язаних нацисти".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що координаційна рада з передачі влади в Білорусі сьогодні проведе перше засідання, після чого озвучить вимоги до Лукашенка.

Тим часом у штабі опонентки Лукашенка Світлани Тіхановської просять прихильників домогтися від місцевої влади невизнання результатів виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьоппозиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся