ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Тіхановської просять білорусів домогтися від місцевої влади невизнання результатів виборів

Білорусь, Вівторок 18 серпня 2020 16:59
У Тіхановської просять білорусів домогтися від місцевої влади невизнання результатів виборів
Фото: Світлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: Максим Зайченко

У разі незгоди білорусів закликають вимагати відставки місцевої влади

Довірена особа головного опонента чинної влади в Білорусі Світлани Тіхановської Ольга Ковалькова закликає білорусів проводити мирні акції. На них жителі країни повинні вимагати від місцевих органів влади невизнання офіційних результатів президентських виборів.

Про це Ковалькова написала в Facebook.

Вона закликає створювати страйкові комітети на підприємствах, в установах і організаціях, а також скоординувати діяльність всіх страйкових комітетів у рамках єдиного страйкової ради міста.

"Під час мирних акцій на центральних площах міст вимагайте від керівництва місцевої адміністрації, виконкомів заяви про невизнання офіційних результатів голосування з вимогою про відставку Олександра Лукашенка", - заявила вона.

За її словами, білоруси повинні вимагати від місцевої влади розмістити такі заяви на офіційних сайтах, а в разі незгоди - вимагати відставки голів місцевих адміністрацій і виконкомів.

При проведенні нарад та інших заходів учасників просять припиняти спроби провокацій та силового протистояння з владою.

Нагадаємо, раніше у штабі Тіхановської закликали своїх прихильників нанести "економічний збиток" чинній владі.

На 18 серпня заплановано засідання штабу об'єднаної опозиції Білорусі, який створює Координаційну раду для забезпечення трансферу влади.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьоппозиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся