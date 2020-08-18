У Тіхановської просять білорусів домогтися від місцевої влади невизнання результатів виборів

Фото: Світлана Тихановская (facebook.com/strana888)

У разі незгоди білорусів закликають вимагати відставки місцевої влади

Довірена особа головного опонента чинної влади в Білорусі Світлани Тіхановської Ольга Ковалькова закликає білорусів проводити мирні акції. На них жителі країни повинні вимагати від місцевих органів влади невизнання офіційних результатів президентських виборів.

Про це Ковалькова написала в Facebook.

Вона закликає створювати страйкові комітети на підприємствах, в установах і організаціях, а також скоординувати діяльність всіх страйкових комітетів у рамках єдиного страйкової ради міста.

"Під час мирних акцій на центральних площах міст вимагайте від керівництва місцевої адміністрації, виконкомів заяви про невизнання офіційних результатів голосування з вимогою про відставку Олександра Лукашенка", - заявила вона.

За її словами, білоруси повинні вимагати від місцевої влади розмістити такі заяви на офіційних сайтах, а в разі незгоди - вимагати відставки голів місцевих адміністрацій і виконкомів.

При проведенні нарад та інших заходів учасників просять припиняти спроби провокацій та силового протистояння з владою.

Нагадаємо, раніше у штабі Тіхановської закликали своїх прихильників нанести "економічний збиток" чинній владі.

На 18 серпня заплановано засідання штабу об'єднаної опозиції Білорусі, який створює Координаційну раду для забезпечення трансферу влади.