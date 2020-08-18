Фокін офіційно увійшов до складу української делегації в ТКГ

Фото: Вітольд Фокін (obozrevatel.com)

Фокін візьме участь у мирних переговорах

Президент Володимир Зеленський ввів Вітольда Фокіна до складу української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Перший прем'єр-міністр України візьме участь в мінському процесі.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

В указі говориться, "увести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Фокіна Вітольда Павловича, визначивши його першим заступником глави делегації (за згодою)".

Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що Фокін буде працювати в складі української делегації на мінських переговорах. На його думку, наявність людей з великим політичним досвідом дозволить прискорити мирний процес.

Нагадаємо, новий глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що Фокін буде займатися налагодженням комунікації між людьми, які живуть на окупованій території, і тими, хто змушений був стати переселенцем.

Крім того, він заявляв, що готовий вести діалог з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.

У липні Кравчук змінив на посту глави делегації другого президента України Леоніда Кучму.