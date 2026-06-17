Финансирование науки в Украине изменили: кто получит больше миллиона и особые льготы

Главное: Обновленные требования : касаются организации и проведения конкурсных отборов проектов фундаментальных и прикладных научных исследований, а также научно-технических разработок.

: касаются организации и проведения конкурсных отборов проектов фундаментальных и прикладных научных исследований, а также научно-технических разработок. Важное условие : финансирование смогут получить только те высшие учебные заведения и научные учреждения, которые успешно прошли соответствующую государственную аттестацию.

: финансирование смогут получить только те высшие учебные заведения и научные учреждения, которые успешно прошли соответствующую государственную аттестацию. Льготы и приоритеты : особые преференции получат молодые ученые, проекты из прифронтовых регионов и разработки "по заказу" государства.

: особые преференции получат молодые ученые, проекты из прифронтовых регионов и разработки "по заказу" государства. Реальные суммы : размер годового финансирования одного проекта без "бонусов" может составить 1,2 млн гривен (для теоретических исследований) и 1,5 млн гривен (если это эксперимент).

: размер годового финансирования одного проекта без "бонусов" может составить 1,2 млн гривен (для теоретических исследований) и 1,5 млн гривен (если это эксперимент). Жесткие табу : проекты, в которых обнаружат плагиат или использование ИИ (в качестве генератора контента), будут снимать с конкурса.

: проекты, в которых обнаружат плагиат или использование ИИ (в качестве генератора контента), будут снимать с конкурса. Подача заявок: полный пакет документов насчет проектов в рамках основного конкурса 2026 года можно подавать только до 6 августа.

Что именно решили изменить в Украине и зачем

Украинцам сообщили, что Министерство образования и науки утвердило обновленные требования к организации и проведению конкурсных отборов проектов:

фундаментальных научных исследований;

прикладных научных исследований;

научно-технических разработок.

Новые правила определяют, как в 2026 году будут отбирать и финансировать научные проекты за счет средств государственного бюджета.

Речь идет про:

более четкие условия участия;

ужесточение требований к качеству проектов;

поддержку учреждений из прифронтовых и приграничных регионов;

больший акцент на исследованиях, имеющих практическое значение для государства.

"Конкурсное финансирование должно работать не как формальная процедура, а как инструмент развития сильных научных команд и поддержки исследований, которые дают конкретный результат", - подчеркнул заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.

Особое внимание в рамках введенных изменений было уделено:

молодым ученым;

решению прикладных задач для преодоления государственных вызовов;

прифронтовым территориям;

использованию современной научной инфраструктуры;

привлечению софинансирования от бизнеса, международных программ и грантов.

"Мы усиливаем связь между качеством проекта, состоятельностью учреждения, государственными приоритетами и возможностью практического внедрения", - констатировал Курбатов.

Он также отметил, что "важно поддержать молодых ученых и те научные коллективы, которые продолжают работать в прифронтовых регионах, несмотря на сложные условия безопасности".

МОН обновило правила конкурсного финансирования научных исследований (инфографика: mon.gov.ua)

Государственная аттестация - одно из основных условий

В МОН сообщили, что с 1 января 2027 года конкурсное финансирование смогут получать только те высшие учебные заведения и научные учреждения, которые успешно прошли государственную аттестацию (группы А, Б, В) по соответствующему направлению.

"К финансированию допускаются проекты, которые по результатам экспертизы получили не менее 50 баллов", - уточнили в министерстве.

Отмечается также, что это - минимальный уровень, который подтверждает:

качество представленного проекта;

способность команды его выполнить.

Три направления основного конкурсного отбора

По данным МОН, в рамках основного конкурса отбор будет проводиться по трем отдельным направлениям.

Первое направление - традиционные фундаментальные исследования, прикладные исследования и научно-технические разработки по общим тематическим направлениям.

Второе направление - проекты высших учебных заведений и научных учреждений из прифронтовых и приграничных регионов.

В этот перечень входят Харьковская, Запорожская, Херсонская, Сумская, Днепропетровская, Николаевская, Черниговская, Одесская, Донецкая и Луганская области.

Уточняется, что для таких учреждений предусмотрены:

дополнительное финансирование;

отдельный рейтинговый список.

"Это позволит поддержать научные команды, которые продолжают работать в условиях повышенных рисков для безопасности", - объяснили в МОН.

Третье направление - приоритетные научно-технические разработки по специальным тематическим направлениям, которые будут формироваться на основании запросов (поступивших в 2026 году) от:

Министерства обороны;

Министерства цифровой трансформации;

Министерства внутренних дел;

Министерства здравоохранения;

других центральных органов исполнительной власти.

Подчеркивается, что для таких проектов финансирование может быть увеличено на 50%.

"Это касается разработок, которые соответствуют конкретным потребностям государства и могут иметь практическое применение", - отметили в МОН.

Конкурс для молодых украинских ученых

Отдельно будет действовать, по информации МОН, конкурс для молодых ученых.

Сообщается, что он:

впервые будет увеличен до 30% от общего объема средств МОН;

будет охватывать прикладные исследования и научно-технические разработки по общим тематическим направлениям.

При этом руководителями и исполнителями таких проектов должны быть молодые ученые высших учебных заведений и научных учреждений, относящихся к сфере управления МОН.

Читайте также: До 30 тысяч стипендии? Кто из аспирантов получит больше денег и когда все изменится

Продолжительность и максимальная стоимость проектов

В целом продолжительность реализации проектов будет составлять до 24 месяцев.

"Это позволит работать над актуальными для государства результатами и подготовить их к дальнейшему использованию", - объяснили в МОН.

Максимальная стоимость одного проекта - в год - составит:

до 1,2 млн гривен - для теоретических исследований;

до 1,5 млн гривен - для экспериментальных исследований.

Обновленные подходы к оцениванию

Исходя из обновленных требований МОН, финансирование смогут получить только те проекты, которые по результатам экспертизы набрали не менее 50 баллов.

Кроме того, во время оценивания будут учитываться результаты деятельности:

высших учебных заведений;

научных учреждений.

Это означает, что конкурсная поддержка будет связана:

как с качеством отдельной заявки;

так и с общей способностью учреждения проводить научные исследования (в частности, с уровнем развития исследовательской инфраструктуры).

Дополнительным преимуществом - впервые - станет наличие софинансирования проекта из других источников:

средств бизнеса;

международных программ;

грантов;

других партнеров.

Что известно о требованиях к исполнителям

В МОН рассказали, что руководителем проекта может быть сотрудник высшего учебного заведения или научного учреждения - по основному месту работы.

Причем он должен находиться в Украине не менее шести месяцев (в течение последнего года).

Читайте также: Кадровые потери. Сколько украинских ученых уехало за границу

Уточняется, что научно-педагогический работник может быть:

руководителем не более одного проекта;

исполнителем еще одного проекта (в рамках данного конкурса).

Основной состав команды - должен состоять не более чем из шести человек (вместе с руководителем).

А доля представителей НАН Украины и других учреждений - не может превышать 30%.

Не могут входить в состав исполнителей:

граждане государств-агрессоров;

лица, которые в течение трех лет до подачи заявки были признаны нарушившими академическую доброчестность.

Разрешается ли использование искусственного интеллекта

В МОН рассказали, что обновленные требования четко определяют правила использования систем искусственного интеллекта (ИИ) при подготовке проектов.

Так, использование ИИ в качестве генератора содержания проекта - будет считаться нарушением академической доброчестности.

Если же искусственный интеллект использовался в качестве вспомогательного инструмента, в документах необходимо указать:

цель его использования;

название инструмента;

дословный запрос.

"Фабрикация данных, плагиат и использование "хищнических" публикационных практик могут стать основанием для отклонения заявки", - подчеркнули в министерстве.

Читайте также: Рада приняла закон об академической доброчестности: что изменится для образования и науки

Как и до какого числа можно подавать заявки

Подача заявок насчет проектов осуществляется через Национальную электронную научно-информационную систему - URIS.

Первый этап основного конкурса 2026 года стартовал 16 июня.

Конечный срок подачи документов в систему - 6 августа 2026 года (13:00 по киевскому времени).

Второй этап продлится с 7 августа по 15 октября 2026 года (в МОН, с обработкой и экспертизой материалов в системе).

В министерстве отметили, что к заявке необходимо подать:

сопроводительное письмо;

выписку из протокола ученого совета;

справки Государственной пограничной службы (при необходимости);

подтверждение софинансирования от бизнеса или других партнеров (при наличии).

"Проекты, которые не соответствуют тематике конкурса или имеют неполный пакет документов, могут быть отклонены на этапе предварительного рассмотрения без допуска к экспертизе", - подытожили в МОН.