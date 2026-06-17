Финансирование науки в Украине изменили: кто получит больше миллиона и особые льготы

МОН утвердило масштабное обновление правил конкурсного финансирования научных исследований в Украине. Изменились не только требования к качеству проектов, но и некоторые условия для их авторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки Украины.
Главное:
Украинцам сообщили, что Министерство образования и науки утвердило обновленные требования к организации и проведению конкурсных отборов проектов:
Новые правила определяют, как в 2026 году будут отбирать и финансировать научные проекты за счет средств государственного бюджета.
Речь идет про:
"Конкурсное финансирование должно работать не как формальная процедура, а как инструмент развития сильных научных команд и поддержки исследований, которые дают конкретный результат", - подчеркнул заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.
Особое внимание в рамках введенных изменений было уделено:
"Мы усиливаем связь между качеством проекта, состоятельностью учреждения, государственными приоритетами и возможностью практического внедрения", - констатировал Курбатов.
Он также отметил, что "важно поддержать молодых ученых и те научные коллективы, которые продолжают работать в прифронтовых регионах, несмотря на сложные условия безопасности".
В МОН сообщили, что с 1 января 2027 года конкурсное финансирование смогут получать только те высшие учебные заведения и научные учреждения, которые успешно прошли государственную аттестацию (группы А, Б, В) по соответствующему направлению.
"К финансированию допускаются проекты, которые по результатам экспертизы получили не менее 50 баллов", - уточнили в министерстве.
Отмечается также, что это - минимальный уровень, который подтверждает:
По данным МОН, в рамках основного конкурса отбор будет проводиться по трем отдельным направлениям.
Первое направление - традиционные фундаментальные исследования, прикладные исследования и научно-технические разработки по общим тематическим направлениям.
Второе направление - проекты высших учебных заведений и научных учреждений из прифронтовых и приграничных регионов.
В этот перечень входят Харьковская, Запорожская, Херсонская, Сумская, Днепропетровская, Николаевская, Черниговская, Одесская, Донецкая и Луганская области.
Уточняется, что для таких учреждений предусмотрены:
"Это позволит поддержать научные команды, которые продолжают работать в условиях повышенных рисков для безопасности", - объяснили в МОН.
Третье направление - приоритетные научно-технические разработки по специальным тематическим направлениям, которые будут формироваться на основании запросов (поступивших в 2026 году) от:
Подчеркивается, что для таких проектов финансирование может быть увеличено на 50%.
"Это касается разработок, которые соответствуют конкретным потребностям государства и могут иметь практическое применение", - отметили в МОН.
Отдельно будет действовать, по информации МОН, конкурс для молодых ученых.
Сообщается, что он:
При этом руководителями и исполнителями таких проектов должны быть молодые ученые высших учебных заведений и научных учреждений, относящихся к сфере управления МОН.
В целом продолжительность реализации проектов будет составлять до 24 месяцев.
"Это позволит работать над актуальными для государства результатами и подготовить их к дальнейшему использованию", - объяснили в МОН.
Максимальная стоимость одного проекта - в год - составит:
Исходя из обновленных требований МОН, финансирование смогут получить только те проекты, которые по результатам экспертизы набрали не менее 50 баллов.
Кроме того, во время оценивания будут учитываться результаты деятельности:
Это означает, что конкурсная поддержка будет связана:
Дополнительным преимуществом - впервые - станет наличие софинансирования проекта из других источников:
В МОН рассказали, что руководителем проекта может быть сотрудник высшего учебного заведения или научного учреждения - по основному месту работы.
Причем он должен находиться в Украине не менее шести месяцев (в течение последнего года).
Уточняется, что научно-педагогический работник может быть:
Основной состав команды - должен состоять не более чем из шести человек (вместе с руководителем).
А доля представителей НАН Украины и других учреждений - не может превышать 30%.
Не могут входить в состав исполнителей:
В МОН рассказали, что обновленные требования четко определяют правила использования систем искусственного интеллекта (ИИ) при подготовке проектов.
Так, использование ИИ в качестве генератора содержания проекта - будет считаться нарушением академической доброчестности.
Если же искусственный интеллект использовался в качестве вспомогательного инструмента, в документах необходимо указать:
"Фабрикация данных, плагиат и использование "хищнических" публикационных практик могут стать основанием для отклонения заявки", - подчеркнули в министерстве.
Подача заявок насчет проектов осуществляется через Национальную электронную научно-информационную систему - URIS.
Первый этап основного конкурса 2026 года стартовал 16 июня.
Конечный срок подачи документов в систему - 6 августа 2026 года (13:00 по киевскому времени).
Второй этап продлится с 7 августа по 15 октября 2026 года (в МОН, с обработкой и экспертизой материалов в системе).
В министерстве отметили, что к заявке необходимо подать:
"Проекты, которые не соответствуют тематике конкурса или имеют неполный пакет документов, могут быть отклонены на этапе предварительного рассмотрения без допуска к экспертизе", - подытожили в МОН.
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