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Серый рынок на миллионы. В Украине возьмутся за "купленные" научные статьи и дипломы

Украина, Воскресенье 27 июля 2025 11:18
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Серый рынок на миллионы. В Украине возьмутся за "купленные" научные статьи и дипломы Заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

В Украине реформируют научные журналы, чтобы бороться с практикой "купленных" публикаций и покупкой дипломов, диссертаций, научных работ. Этот серый рынок в Украине, по разным оценкам, уже давно превышает 100 миллионов гривен в год.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.

Насколько масштабна проблема продажи публикаций и дипломов

В Министерстве образования и науки отмечают, что во время аттестации и участия в конкурсах приоритет отдается не сугубо украинским научным изданиям, а прежде всего тем, которые индексируются в базах Scopus или Web of Science и имеют научную влиятельность.

Такой подход считается критерием качества. Как объясняют в ведомстве, на него ориентируется мировое научное сообщество, и Украина также использует этот ориентир, хотя и признает его несовершенство.

"Кроме того, в Украине есть целый ряд журналов так называемой категории "Б". Это журналы, которые используются для защит диссертаций, лицензирования специальностей и тому подобное. Мы сейчас их реформируем. Это очень болезненная сфера, где на нас летит критика", – говорит Денис Курбатов.

Он обращает внимание, что распространена практика покупки научных публикаций – как в некоторых украинских изданиях, так и в отдельных индексируемых журналах.

Через посреднические "фирмы" довольно часто продаются готовые статьи, авторство, цитирование или даже услуги по повышению индекса Хирша. Причем во многих случаях сам ученый даже не участвует в написании - ему просто передают готовый "продукт под ключ".

"По разным оценкам, в этой полулегальной сфере действует целая сеть компаний, которые предоставляют такие "услуги" довольно успешно. Объем средств, циркулирующий в этом сегменте, по отдельным подсчетам, уже давно превышает 100 миллионов гривен в год, что иллюстрирует масштаб проблемы и вызовы, с которыми сталкивается система", – отмечает замминистра.

Как в Украине борются с серым рынком продажи дипломов

Проблема таких недобросовестных научных практик – не только украинская реальность, а глобальный вызов. Для противодействия таким явлениям Украина подписала лицензионное соглашение с крупнейшей в мире базой данных Cabells (США), которая отслеживает и учитывает хищнические научные издания, говорит Денис Курбатов.

Также МОН пересмотрело порядок регистрации журналов категории Б, обновили требования к формированию редакционных коллегий и внедрили мониторинг их деятельности. Из заявок на государственное финансирование и отчетности изъяты все элементы искусственной наукометрики. Также существенно снижены лицензионные требования по количеству публикаций.

Также впервые в Украине создается отдельная комиссия по публикационной этике, которая будет комплексно изучать эти вопросы.

"Этой комиссии и реформам идет сейчас очень много противодействия, в частности от упомянутых "фирм". Но здесь надо навести порядок, и нельзя отступать. Ведь нельзя сравнивать научную степень, которую получил ученый честно, работая неутомимо четыре года с настоящими экспериментами и расчетами - удачными или неудачными, и просто с покупкой работы "под ключ" за деньги. Это нивелирует настоящую науку, и этому надо противодействовать", – отмечают в МОН.

Только за первые шесть месяцев текущего года аттестационная коллегия, которая принимает решение о присвоении научных степеней и званий, лишила научных степеней около десятка человек из-за подтвержденных случаев плагиата в их работах.

Также из перечня профессиональных научных изданий уже исключены 26 журналов – как из-за существенных нарушений периодичности, так и за несоблюдение принципов академической добропорядочности.

"Все в рамках законодательства. Наука должна быть наукой по сути, а не просто дипломом по форме", – подчеркивает Курбатов.

Ранее в МОН рассказали РБК-Украина, сколько зарабатывают украинские ученые и как увеличить их зарплаты.

Также аспиранты по некоторым специальностям смогут подать заявку на проект, в рамках которого смогут получить повышенные стипендии в размере 20-30 тысяч гривен. Мы писали, кому будет доступна такая возможность.

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