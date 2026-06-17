Фінансування науки в Україні змінили: хто отримає більше мільйона й особливі пільги

МОН затвердило масштабне оновлення правил конкурсного фінансування наукових досліджень в Україні. Змінилися не лише вимоги до якості проєктів, але й деякі умови для їхніх авторів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки України.
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Українцям розповіли, що Міністерство освіти й науки затвердило оновлені вимоги до організації та проведення конкурсних відборів проєктів:
Нові правила визначають, як у 2026 році відбиратимуть і фінансуватимуть наукові проєкти за кошти державного бюджету.
Йдеться про:
"Конкурсне фінансування має працювати не як формальна процедура, а як інструмент розвитку сильних наукових команд і підтримки досліджень, які дають конкретний результат", - наголосив заступник міністра освіти й науки України Денис Курбатов.
Окрему увагу в межах запроваджених змін було приділено:
"Ми посилюємо зв'язок між якістю проєкту, спроможністю установи, державними пріоритетами та можливістю практичного впровадження", - констатував Курбатов.
Він зауважив також, що "важливо підтримати молодих вчених і ті наукові колективи, які продовжують працювати в прифронтових регіонах попри складні безпекові умови".
У МОН повідомили, що з 1 січня 2027 року конкурсне фінансування зможуть отримувати лише ті заклади вищої освіти та наукові установи, які успішно пройшли державну атестацію (групи А, Б, В) за відповідним напрямом.
"До фінансування допускаються проєкти, які за результатами експертизи отримали не менше 50 балів", - уточнили в міністерстсві.
Зазначається також, що це - мінімальний рівень, який підтверджує:
За даними МОН, в межах основного конкурсу відбір проводитиметься за трьома окремими напрямами.
Перший напрям - традиційні фундаментальні дослідження, прикладні дослідження та науково-технічні розробки за загальними тематичними напрямами.
Другий напрям - проєкти закладів вищої освіти та наукових установ із прифронтових і прикордонних регіонів.
До цього переліку належать Харківська, Запорізька, Херсонська, Сумська, Дніпропетровська, Миколаївська, Чернігівська, Одеська, Донецька та Луганська області.
Уточнюється, що для таких установ передбачені:
"Це дасть змогу підтримати наукові команди, які продовжують працювати в умовах підвищених безпекових ризиків", - пояснили в МОН.
Третій напрям - пріоритетні науково-технічні розробки за спеціальними тематичними напрямами, які формуватимуть на підставі запитів (які надійшли у 2026 році) від:
Наголошується, що для таких проєктів фінансування може бути збільшено на 50%.
"Це стосується розробок, які відповідають конкретним потребам держави та можуть мати практичне застосування", - зауважили в МОН.
Окремо діятиме, за інформацією МОН, конкурс для молодих вчених.
Повідомляється, що він:
При цьому керівниками та виконавцями таких проєктів мають бути молоді вчені закладів вищої освіти та наукових установ, які належать до сфери управління МОН.
В цілому тривалість виконання проєктів становитиме до 24 місяців.
"Це дозволить працювати над нагальними для держави результатами та підготувати їх до подальшого використання", - пояснили в МОН.
Максимальна вартість одного проєкту - на рік - становитиме:
Виходячи з оновлених вимог МОН, фінансування зможуть отримати лише ті проєкти, які за результатами експертизи набрали не менше 50 балів.
Крім того, під час оцінювання враховуватимуть результати діяльності:
Це означає, що конкурсна підтримка буде пов'язана:
Додатковою перевагою - вперше - стане наявність співфінансування проєкту з інших джерел:
У МОН розповіли, що керівником проєкту може бути працівник закладу вищої освіти або наукової установи - за основним місцем роботи.
Причому він має перебувати в Україні щонайменше шість місяців (впродовж останнього року).
Уточнюється, що науково-педагогічний працівник може бути:
Основний склад команди - має становити не більше шести осіб (разом із керівником).
А частка представників НАН України та інших установ - не може перевищувати 30%.
Не можуть входити до складу виконавців:
У МОН розповіли, що оновлені вимоги чітко визначають правила використання систем штучного інтелекту (ШІ) під час підготовки проєктів.
Так, використання ШІ як генератора змісту проєкту - вважатиметься порушенням академічної доброчесності.
Якщо ж штучний інтелект використовувався як допоміжний інструмент, у документах потрібно зазначити:
"Фабрикація даних, плагіат і використання "хижацьких" публікаційних практик можуть стати підставою для відхилення заявки", - наголосили в міністерстві.
Подання заявок щодо проєктів відбувається через Національну електронну науково-інформаційну систему - URIS.
Перший етап основного конкурсу 2026 року стартував з 16 червня.
Кінцевий строк подання документів до системи - 6 серпня 2026 року (13:00 за київським часом).
Другий етап триватиме з 7 серпня по 15 жовтня 2026 року (в МОН, з опрацюванням та експертизою матеріалів у системі).
У міністерстві зауважили, що до заявки необхідно подати:
"Проєкти, які не відповідають тематиці конкурсу або мають неповний пакет документів, можуть бути відхилені на етапі попереднього розгляду без допуску до експертизи", - підсумували в МОН.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українську науку будуть фінансувати по-новому.
Крім того, ми пояснювали, чи планують в Україні скорочувати інститути та звільняти науковців.
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