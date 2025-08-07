ua en ru
Все по-новому? Как МОН меняет конкурсы научных исследований и что ограничивает

Четверг 07 августа 2025 12:16
Все по-новому? Как МОН меняет конкурсы научных исследований и что ограничивает В конкурсах научных исследований и разработок предусмотрены изменения для молодых ученых и экспертов (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство образования и науки Украины утвердило новое Положение о проведении конкурсов научных исследований и разработок. Оно вводит ряд важных изменений и ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Для чего МОН утвердило новое Положение

Украинцам рассказали, что Министерство юстиции Украины зарегистрировало обновленное Положение (разработанное МОН и утвержденное приказом №947) относительно:

  • проведения конкурсных отборов проектов научных исследований;
  • проведения конкурсных отборов научно-технических (экспериментальных) разработок;
  • оценки результатов их выполнения.

Отмечается, что документ:

  • впервые объединяет крупнейшие конкурсные механизмы МОН - как основной конкурс для высших учебных заведений, так и конкурс для молодых ученых;
  • устанавливает одинаковые принципы организации, оценки и отчетности проектов - независимо от вида конкурса.

Уточняется, что Положение вступает в силу со дня его официального обнародования.

"Министерство работает над объявлением соответствующих конкурсов с сентября 2025 года, чтобы обеспечить подведение итогов до конца календарного года и финансирование с января 2026", - подчеркнули в ведомстве.

Что именно меняется в Украине и для кого

Согласно информации МОН, в Украине будет "работать" единое положение для конкурсов, ведь утвержденный документ объединил правила основного конкурса:

  • для учреждений высшего образования;
  • конкурса для молодых ученых.

Кроме того, увеличена поддержка и субъектность молодых ученых.

"Не менее 30% общего объема финансирования ежегодно направляется на конкурсы для молодых исследователей - этот объем является фиксированным", - объяснили в министерстве.

Уточняется, что молодые ученые составляют при этом не менее 50% Научно-экспертного совета МОН.

В Положении говорится также об участии ученых НАН Украины - исследователи из Национальной академии наук могут полноценно входить в состав коллективов университетских заявок.

Еще одно изменение - прозрачная автоматизированная экспертиза в единой базе:

  • три эксперта с обязательным рассмотрением отклонений оценок на уровне ±25%;
  • распределение проектов и отчетов между экспертами происходит автоматически - через Национальную электронную научно-информационную систему (с обязательной проверкой на конфликт интересов).

Кроме того, документ вводит Кодекс эксперта - новые правила для экспертов насчет:

  • добропорядочности;
  • конфликта интересов;
  • конфиденциальности;
  • объективности.

Он предлагает одновременно и четкие требования к академической добропорядочности.

"Плагиат, фальсификация данных, "покупка" научных работ, показателей и результатов, сотрудничество с РФ - теперь являются основаниями для дисквалификации", - подчеркнули в МОН.

Речь идет:

  • о внедрении специальной Комиссии по этике экспертов;
  • об определении допустимых условий использования искусственного интеллекта (ИИ) и т.д.

В завершение состоялся отказ от искусственной наукометрики - отменено "суммирование" цитирований, индексов Хирша, предоставление "писем о заинтересованности или внедрении".

"Фокус смещается на качество проектов и прогнозируемые результаты", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, как по-новому будут финансировать украинскую науку.

Кроме того, мы объясняли, будут ли в Украине сокращать институты и увольнять ученых.

Читайте также, как война повлияла на науку в Украине в целом и что может измениться в этой сфере уже в ближайшее время.

