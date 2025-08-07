Все по-новому? Как МОН меняет конкурсы научных исследований и что ограничивает
Министерство образования и науки Украины утвердило новое Положение о проведении конкурсов научных исследований и разработок. Оно вводит ряд важных изменений и ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
Для чего МОН утвердило новое Положение
Украинцам рассказали, что Министерство юстиции Украины зарегистрировало обновленное Положение (разработанное МОН и утвержденное приказом №947) относительно:
- проведения конкурсных отборов проектов научных исследований;
- проведения конкурсных отборов научно-технических (экспериментальных) разработок;
- оценки результатов их выполнения.
Отмечается, что документ:
- впервые объединяет крупнейшие конкурсные механизмы МОН - как основной конкурс для высших учебных заведений, так и конкурс для молодых ученых;
- устанавливает одинаковые принципы организации, оценки и отчетности проектов - независимо от вида конкурса.
Уточняется, что Положение вступает в силу со дня его официального обнародования.
"Министерство работает над объявлением соответствующих конкурсов с сентября 2025 года, чтобы обеспечить подведение итогов до конца календарного года и финансирование с января 2026", - подчеркнули в ведомстве.
Что именно меняется в Украине и для кого
Согласно информации МОН, в Украине будет "работать" единое положение для конкурсов, ведь утвержденный документ объединил правила основного конкурса:
- для учреждений высшего образования;
- конкурса для молодых ученых.
Кроме того, увеличена поддержка и субъектность молодых ученых.
"Не менее 30% общего объема финансирования ежегодно направляется на конкурсы для молодых исследователей - этот объем является фиксированным", - объяснили в министерстве.
Уточняется, что молодые ученые составляют при этом не менее 50% Научно-экспертного совета МОН.
В Положении говорится также об участии ученых НАН Украины - исследователи из Национальной академии наук могут полноценно входить в состав коллективов университетских заявок.
Еще одно изменение - прозрачная автоматизированная экспертиза в единой базе:
- три эксперта с обязательным рассмотрением отклонений оценок на уровне ±25%;
- распределение проектов и отчетов между экспертами происходит автоматически - через Национальную электронную научно-информационную систему (с обязательной проверкой на конфликт интересов).
Кроме того, документ вводит Кодекс эксперта - новые правила для экспертов насчет:
- добропорядочности;
- конфликта интересов;
- конфиденциальности;
- объективности.
Он предлагает одновременно и четкие требования к академической добропорядочности.
"Плагиат, фальсификация данных, "покупка" научных работ, показателей и результатов, сотрудничество с РФ - теперь являются основаниями для дисквалификации", - подчеркнули в МОН.
Речь идет:
- о внедрении специальной Комиссии по этике экспертов;
- об определении допустимых условий использования искусственного интеллекта (ИИ) и т.д.
В завершение состоялся отказ от искусственной наукометрики - отменено "суммирование" цитирований, индексов Хирша, предоставление "писем о заинтересованности или внедрении".
"Фокус смещается на качество проектов и прогнозируемые результаты", - подытожили в министерстве.
Напомним, ранее мы рассказывали, как по-новому будут финансировать украинскую науку.
Кроме того, мы объясняли, будут ли в Украине сокращать институты и увольнять ученых.
Читайте также, как война повлияла на науку в Украине в целом и что может измениться в этой сфере уже в ближайшее время.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.