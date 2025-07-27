Какие зарплаты у ученых в Украине и как их увеличить: ответ МОН

Зарплаты ученых в Украине составляют примерно 12-15 тысяч гривен. Этого недостаточно, и чтобы это изменить, в Украине сейчас меняют модель финансирования науки.

Сколько зарабатывают украинские ученые

Средняя зарплата украинского ученого зарах составляет около 12-15 тысяч гривен, говорит РБК-Украина Денис Курбатов.

Впрочем, по его словам, многое зависит от того, вовлечен ли научный или научно-исследовательский проект в определенные проекты от бизнеса или от государства и выполняют ли они государственный заказ, который нужен сейчас.

"Есть разные ситуации, разные лаборатории, институты, где много международных грантов, проектов с бизнесом. Там уровень зарплат может быть существенно выше", – добавляет замминистра.

Он приводит пример: сам заместитель министра ранее работал в Сумском государственном университете, где возглавлял научно-исследовательскую часть и задачей был поиск средств на разработки ученых. И были такие месяцы, что зарплата научного сотрудника иногда могла составлять и миллион гривен.

"Конечно, это не ежемесячно и, конечно, не у всех, но были такие случаи в рамках выполнения крупных проектов по заказу бизнеса. Это была инженерия, разработка насосного, компрессорного оборудования и тому подобное. Это айти, программное обеспечение для оборонки, для экспорта. Было много международных проектов типа "Горизонт Европа". Там тоже нормальные зарплаты и финансирование. Но средняя зарплата – низкая. И надо ее точно увеличивать, чем мы и пытаемся заниматься", – подчеркивает он.

Как изменят модель финансирования науки в Украине

Сейчас стоит сдача - изменить модель финансирования, дать больше возможностей состоятельным институтам.

"Потому что, по мировому опыту, именно мощные крупные институты дают больше возможностей ученым и привлекают для них больше средств", - говорит заместитель министра.

Трансформация науки сейчас движется в нескольких направлениях. Основное - это изменение модели финансирования научных учреждений.

Сейчас в Украине проходит аттестация 500 научных и научно-исследовательских институтов по 37 критериям. Оценивают, как наука влияет на нашу экономику, на обороноспособность, на развитие страны. Много ли молодежи вовлечено в проекты, какие публикации выходят у ученых.

Результатом аттестации учреждений должна стать новая формула финансирования.

"Более состоятельные заведения получат больше возможностей. Делаем все, чтобы эти деньги дошли до каждого отдела, до каждой лаборатории и до каждого ученого. Деньги пойдут и на оборудование, на развитие учреждения. Потому что проблем хватает: от коммуналки до разбитых от взрывов окон", – отмечает Денис Курбатов.

Уже в этом году МОН вместе с Министерством финансов заложили в бюджет дополнительные 155 миллионов гривен на финансирование первого этапа – введение формульного финансирования лучших НИИ аграрного и общественного направлений.

Кроме них, аттестацию сейчас проходят такие направления: естественное, техническое, биомедицинское, гуманитарное и безопасности.