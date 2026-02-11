ua en ru
Диплом под угрозой и бан на карьеру: как в Украине будут наказывать за плагиат и использование ИИ

Среда 11 февраля 2026 15:11
Диплом под угрозой и бан на карьеру: как в Украине будут наказывать за плагиат и использование ИИ Новые правила начнут действовать летом 2026 года (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине вводят жесткую ответственность за плагиат и нецелевое использование искусственного интеллекта в обучении. Новые правила заработают с лета 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Читайте также: Школы больше не откажут: жесткое правило начнет действовать в Украине уже в 2026

Главное:

  • Дата старта: Закон вводится в действие с 31 июля 2026 года.
  • Вне закона: Плагиат, списывание, фальсификация данных и недобросовестное использование искусственного интеллекта (ИИ).
  • Наказание: От аннулирования оценок и дипломов до лишения научных степеней и увольнения преподавателей.
  • Возрастной порог: Ответственность наступает с 14 лет (для несовершеннолетних - при участии родителей).
  • Кадровый бан: Нарушители не смогут занимать руководящие должности в образовании в течение 10 лет.

Что будут считать нарушением

Офис образовательного омбудсмена четко разграничил виды "академических преступлений". Кроме классического плагиата и списывания, в список попали:

  • Академический саботаж и склонение других к нарушениям;
  • Фальсификация результатов исследований;
  • Несамостоятельное выполнение заданий (покупка работ);
  • Злоупотребление ИИ, если его использование не было разрешено или указано в работе.

Санкции и процедуры

Решение о наказании будут принимать только после официального установления факта нарушения. Для преподавателей это может означать дисциплинарный выговор или увольнение.

Для студентов и ученых последствия еще серьезнее: от лишения права на гранты и конкурсы до полного аннулирования образовательной квалификации.

Особое внимание уделяется руководящему составу. Если факт недобропорядочности будет доказан, путь к креслу директора или ректора будет закрыт на целое десятилетие.

Напомним, что закон №10392 "Об академической добропорядочности" Верховная Рада приняла в декабре 2025-го. За соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов.

Читайте также о том, что в Украине планируют ввести трудовые договоры для студентов профтехов. Это означает, что за прохождение практики им будут платить работодатели. Соответствующие изменения предусматривает новый закон "О профессиональном образовании".

Ранее мы писали о том, что в Украине ряд вузов начали обучение по программе нулевого курса в рамках проекта "Зимнее поступление". Это поможет абитуриентам подготовиться к поступлению.

