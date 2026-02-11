Диплом под угрозой и бан на карьеру: как в Украине будут наказывать за плагиат и использование ИИ
В Украине вводят жесткую ответственность за плагиат и нецелевое использование искусственного интеллекта в обучении. Новые правила заработают с лета 2026 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
- Дата старта: Закон вводится в действие с 31 июля 2026 года.
- Вне закона: Плагиат, списывание, фальсификация данных и недобросовестное использование искусственного интеллекта (ИИ).
- Наказание: От аннулирования оценок и дипломов до лишения научных степеней и увольнения преподавателей.
- Возрастной порог: Ответственность наступает с 14 лет (для несовершеннолетних - при участии родителей).
- Кадровый бан: Нарушители не смогут занимать руководящие должности в образовании в течение 10 лет.
Что будут считать нарушением
Офис образовательного омбудсмена четко разграничил виды "академических преступлений". Кроме классического плагиата и списывания, в список попали:
- Академический саботаж и склонение других к нарушениям;
- Фальсификация результатов исследований;
- Несамостоятельное выполнение заданий (покупка работ);
- Злоупотребление ИИ, если его использование не было разрешено или указано в работе.
Санкции и процедуры
Решение о наказании будут принимать только после официального установления факта нарушения. Для преподавателей это может означать дисциплинарный выговор или увольнение.
Для студентов и ученых последствия еще серьезнее: от лишения права на гранты и конкурсы до полного аннулирования образовательной квалификации.
Особое внимание уделяется руководящему составу. Если факт недобропорядочности будет доказан, путь к креслу директора или ректора будет закрыт на целое десятилетие.
Напомним, что закон №10392 "Об академической добропорядочности" Верховная Рада приняла в декабре 2025-го. За соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов.
